Tras operativos, aumentan a mitad de año revisiones médicas de trabajadoras de bares y cantinas en Tuxtepec

-La cifra pasó de 40 a 100 mujeres y cuatro hombres durante el mes de julio y en lo que va de agosto.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Encargado de la Unidad de Control Sanitario en Tuxtepec Serafín Arreortúa Medina dio a conocer que las revisiones en las trabajadoras y bares y cantinas de Tuxtepec ha incrementando desde el mes de julio, ya que semanalmente acuden alrededor de 100 mujeres.

Explicó que anteriormente solo acudían de manera semanal alrededor de 40 mujeres, repuntando considerablemente desde el mes de julio a la fecha, además de que también acuden de 3 a 4 hombres, que trabajan en algunos establecimientos.

Control sanitario, tiene un censo de 170 pacientes, sin embargo, hay ocasiones en donde no van debido a que trabajan una semana sí y una no, por lo que cada semana varia el número de mujeres que acuden, ya que de no hacerlo por un mes se les da de baja temporal.

Cuando una mujer u hombre empiezan a trabajar en bares y cantinas, señaló que necesitan de su tarjeta de control sanitario, y para esto deben de presentar documentos como la curp, el acta de nacimiento, así como de la credencial de elector y estudios de sangre, y con esto se les emite el documento que les permite trabajar.

Además, agregó que cada vez que acuden a su revisión se le anota y con esto se lleva el control de estas trabajadoras de bares y cantinas.

Comentarios

