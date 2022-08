En Tuxtepec, la lucha diaria del taxista es vivir y sobrevivir todos los días

-Estamos expuestos a ser víctimas de un delito: Hermilo Andrés Cevallos, chofer del taxi 1028.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- La historia de Hermilo Andrés Cevallos es una pequeña muestra del día a día de los conductores de taxi en la ciudad de Tuxtepec. Él se ha mantenido prestando un buen servicio y siendo respetuoso con sus demás compañeros y en sus 21 años al frente del volante, muchas cosas buenas y también malas ha tenido que pasar al prestar este servicio de pasaje a la población.

Andrés afirma que para él es un orgullo ser taxista, “si bien es una batalla diaria porque a veces hay pasaje y a veces no y si no hay pasaje no hay dinero, desde hace 21 años me dedico a ser taxista, lo hago porque me gusta manejar y con este trabajo he sacado adelante a mi familia ya que es una fuente de empleo honorable con la cual les doy estudios a mis hijos”.

Relató que como trabajador del volante escucha y platica con los pasajeros, muchos le cuentan los problemas que tienen y trata de darles un consejo.

“Hace una semana se subió al taxi una señora de la tercera edad, la traje al centro de la ciudad, al bajarse me la bendición, con un “Dios te bendiga, que te vaya bien” y cada vez que escucho esas palabras de los usuarios del taxi me reconfortan, me siento contento y me dan ánimo para seguir adelante”.

Expuso: “Mi mejor experiencia es sobrevivir, seguir vivos, los taxistas hemos tenido varios asaltos y te encuentras que no puedes hacer nada porque ahora tiene más preferencia el delincuente que las persona honorable”, enfatizó el trabajador del volante.

Aseveró que la seguridad de ellos no la tienen en cuenta, “yo cargo a alguien y yo no sé quién es, va detrás de mí, en la espalda, y en muchas ocasiones uno recoge a alguien y las piernas le va temblando a uno”, reflexiona para que se tengan en cuenta las dos vidas.

“Los taxistas somos personas vulnerables a ser víctimas de un delito, a mí ya me sucedió, me hicieron la parada dos chamacos, los subí y me asaltaron, no puse resistencia y les di todo lo que traía, el riesgo que corremos es mucho pero es nuestro trabajo, de esto vivimos y de esto mantenemos a la familia”, asentó Hermilo.

Por último, comentó que la gente desconoce que en esta fecha se celebra el “Día del Taxista”, por tanto es como un día normal para los trabajadores del volante.

