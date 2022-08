Sin acuerdo oficial urvans de Valle y Mixto de Chiltepec, regresan a prestar el servicio

-Si vuelven a bloquear terminales accionaremos con palos y machetes: CODECI

-“Trabajamos de manera legal”, señalan transportistas de Chiltepec.

-Guardia Nacional División Caminos, revisará que la documentación de Urvan y camionetas de pasaje estén en regla: Víctor Virgen.

-Desarrollo Urbano revisará cuántas terminales cuentan con permiso de uso de suelo, afirmó el Coordinador de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Tuxtepec.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Sin un acuerdo oficial, Concesionarios del Servicio de Transporte de Pasajeros en la modalidad de Urvan de la ruta Valle Nacional Tuxtepec y del Servicio Mixto de Pasaje y Carga de Chiltepec, regresan a prestar el servicio con normalidad, así lo anunciaron este jueves tras concluir la segunda reunión con representantes de los gobiernos estatal y municipal. A esta mesa de negociación, no se presentaron los prestadores del servicio Urvan, quienes denunciaban invasión de rutas y terminales sin permiso en el centro de la ciudad.

Mientras que el líder de CODECI Gaudencio Torres Pereda, advirtió que accionarán con palos y machetes si los concesionarios del servicio de Urban de Valle Nacional vuelven a bloquear una terminal del Servicio Mixto de Pasajeros y de Carga de Chiltepec, el Gobierno Municipal de Tuxtepec a través de la Coordinación de Desarrollo Urbano se comprometió a realizar una revisión para verificar que terminales cuentan con el permiso de uso de suelo.

Afirmó que los concesionarios de las Urvan que no llegaron a la reunión, a través de las autoridades estatales y municipales proponían que sólo trabajaran las 11 camionetas del Servicio de Transporte Mixto de Pasajeros y Carga, tal y como lo hacen en la actualidad, no permitir el acceso a taxis de Ayotzintepec y que las camionetas de pasaje no circularan por Zaragoza para salir a Libertad hasta tomar el bulevar sino por Santos Degollado para tomar 20 de Noviembre, pero eso ocasionará un mayor congestionamiento vehicular al que existe actualmente, propuestas que no aceptaron.

Mientras que hoy, la solicitud de los concesionarios del Servicio Mixto pidieron a la Guardia Nacional, Tránsito del Estado y dependencias involucradas a que se avoquen a hacer bien su trabajo y operen para detectar y detener las unidades que no cuenten con el permiso para prestar este servicio, porque dijo, “solo hay entre 15 y 18 urvan concesionadas y más de 80 son piratas”.

Por su parte, Juan Verdeja representante del Servicio Mixto de Chiltepec, aseveró que no se llegó a ningún acuerdo oficial con los inconformes dado que éstos no se presentaron, que se reintegrarán a prestar el servicio que ofrecen a la población ya que lo hacen de acuerdo al derecho y garantía que les da el Gobierno del Estado para explotar su concesión.

Mientras tanto el Delegado de la Coordinación Regional de la Secretaría del Estado, Víctor Virgen Carrera, apuntó que la intervención de esta dependencia fue para evitar que se genere un clima de violencia en Tuxtepec y que los involucrados se conduzcan con respeto.

Abundó que si bien no se logró juntar a los involucrados, el compromiso fue que ambas partes regresarían a trabajar de manera normal, y la Guardía Nacional División Caminos realizará revisiones a este tipo de transporte de pasaje para que cumplan con los permisos que requieren para dar este servicio.

Así también, Luis Alfonso Reyes, Coordinador de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Tuxtepec quién participó en estas “medias reuniones”, reconoció que a la Administración Municipal le compete la responsabilidad de otorgar los Permisos de Uso de Suelo, el cual solo ostentan el ADO, AU en la Central de Primera Clase, Blancos de Loma Bonita y los que eran Terminal del Trópico.

Afirmó que el área de Desarrollo Social del Gobierno Municipal llevará a cabo una revisión de los permisos de suelo para terminales de vehículos de transporte de pasajeros llámense Urvan, camionetas o taxis y verificar si están o no dentro de la legalidad.

Además de que harán un reporte a la presidencia de todo lo que se suscitó con este problema y el resultado de la revisión de los cambios de uso de suelo y que, seguramente será una comisión del Gobierno Municipal la que determine que se hará con las terminales irregulares en el centro de la ciudad de Tuxtepec.

