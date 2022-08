Comerciantes del mercado “Amor y Fe” de Juquila exigen concluir obra de rehabilitación

-Señalan que desde noviembre de 2020 se iniciaron los trabajos y aún no los han terminado, temen que la obra se herede a la próxima administración.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Comerciantes del mercado “Amor y Fe” de Santa Catarina Juquila, se manifestaron este lunes en la ciudad de Oaxaca, para exigir al Gobierno del Estado, que se cumpla con la obra de rehabilitación del inmueble, ya que desde hace dos años se iniciaron los trabajos y no se han terminado.

En entrevista dijeron que la obra se inició en noviembre de 2020 y tenía un tiempo de ejecución de 4 meses, sin embargo ya han pasado casi 2 años y no se han terminado los trabajos, por ello es que decidieron trasladarse a la ciudad de Oaxaca, para denunciar esta situación, ya que en este tiempo se han visto afectados al no contar con un espacio para vender sus productos.

Otra de las inconformidades, es que la rehabilitación del mercado contempla 151 locales, cuando son 200 comerciantes los que trabajan en ese lugar y que es su principal fuente de ingresos, asimismo indicaron que en caso de no obtener una respuesta favorable a sus demandas, podrían iniciar una serie de bloqueos en varios puntos de la capital.

Además exigen que esta obra se termine antes de que finalice la administración del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y no se la deje al próximo gobierno, ya que no es posible que en dos años no se pueda terminar la obra, en la cual se está ejecutando un recurso de 27 millones de pesos.

