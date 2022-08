S-35 de SNTSA espera que próximo sexenio terminen hospitales inconclusos de la Cuenca

-Ya hubo una primera reunión en donde el Gobernador Electo se comprometió en atender este problema

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaria de la Subsección 03 del Sindicato de Salud Marisela Cruz Hernández, dijo que en días pasados se reunieron con el Gobernador Electo Salomón Jara, en donde se comprometió en dar respuesta a los diversos problemas de salud, específicamente en la Cuenca del Papaloapan se enfocará en el tema de infraestructura.

Señaló que en varios sexenios han colocado primeras piedras, sin que pase de eso, por lo que estarán al pendiente de que vean avances considerables en el hospital general de Tuxtepec, de igual forma se enfocarán en darle seguimiento a hospitales que están en obra negra como en Vicente Camalote, Jalapa de Díaz, Acatlán de Pérez Figueroa, por mencionar algunos.

No descartó, que accionen en caso de que no haya una respuesta favorable por parte del Gobernador Electo, aunque dijo, “por su puesto en caso de que no se dé, las posibles acciones a tomar si no hay una respuesta favorable, pero esperamos que no tengamos que llegar a eso, vemos una esperanza”.

Exhortó a las autoridades a poner atención a la región, ya que reiteró que está abandonada, aunado a que en estos momentos al ser el cierre de sexenio, hay carencias en el personal, equipo, mobiliario, insumos, por lo que esperan que conforme llegue el cierre del gobierno de Alejandro Murat, estas carencias incrementen.

