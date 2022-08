CATEM y recolectores particulares, tiran basura en plaza de la danza

-También bloquean varias calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Recolectores particulares de basura, iniciaron este miércoles una serie de protestas, para exigir a las autoridades que les permitan ingresar al basurero ubicado en la Villa de Zaachila, para poder depositar los desechos que levantan.

Como medida de presión bloquean varias calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez y tiraron basura en la plaza de la danza.

Una de las exigencias es que se instale una mesa de diálogo con el edil capitalino Francisco Martínez Neri, a quien le piden que se les garantice la entrada de los carros recolectores al basurero municipal, ya que actualmente no los dejan tirar los desechos que recogen, a pesar que el trabajo que realizan ayuda al ayuntamiento a recoger la basura en colonias y agencias en dónde los carros recolectores no pasan o por los horarios los ciudadanos.

Al momento los manifestantes bloquean las calles de Mier y Teran, Morelos esquina con Crespo y el crucero de Independencia con JP García, lo cual está provocando un caos vehicular considerable, ya que automovilistas y el transporte urbano tienen que buscar rutas alternas para evitar los puntos bloqueados.

Los manifestantes dijeron que a pesar de no tener acceso al basurero, continúan dando el servicio a la ciudadanía, sin embargo al no tener acceso al basurero municipal, han mantenido los desechos en sus camiones, lo cual ya no pueden tolerar, es por esta razón que decidieron manifestarse para pedir el apoyo de las autoridades que les permitan el acceso.

En caso de no tener una respuesta favorable a sus demandas, amagaron con mantener los bloqueos y tirarán la basura de sus carros en las calles de la ciudad de Oaxaca, ya que de esta actividad dependen cientos de familias que se verían afectadas con esta situación.

Comentarios

