Delegaciones de la Sierra Juárez realizan calenda de protesta por ser excluidas de la Guelaguetza

Señalaron que esta decisión fue tomada de manera unilateral por parte del Comité de Autenticidad

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Debido a que las delegaciones delegaciones San Melchor Betaza, Yalalag y San Pablo Macuiltianguis no fueron incluidos por por Comité de Autenticidad para participar en la Guelaguetza oficial, este domingo realizaron una calenda a manera de protesta, la cual partió del Paseo Juárez el Llano y su destino fue la explanada de Santo Domingo de Guzmán.

Uno de los argumentos por los cuales no fueron incluidos, es que algunos de los integrantes de las delegaciones no tenían el esquema de vacunación completo, algo que se les hizo injusto, ya que son las autoridades federales y estatales, las encargadas de la calendarización de las jornadas de vacunación, por lo que esta calenda es para dar a conocer la molestia de estos pueblos por no ser incluidos en la Guelaguetza oficial.

En el caso particular de Yalalag, la delegación no se pudo presentar ante el comité de autenticidad, debido a que en esas fechas había un incendio, al cual se le dio prioridad, situación que se le dio a conocer a los integrantes del comité, por lo que pudieron que se regendara la presentación, sin embargo la respuesta que recibieron fue un rotundo no, además hace unos días pidieron al Gobernador Alejandro Murat, que se incluyera a las delegaciones de la Sierra Norte y no obtuvieron respuesta.

Entre los bailes que se quedaron fuera de la Guelaguetza oficial se encuentran el “Torito serrano” de San Pablo Macuiltianguis, sones y jarabes de Betaza y los sones de Yalalag, cabe mencionar que tampoco se tomaron en cuenta a delegaciones de la zona mixe, por lo que la región de la Sierra Norte no tuvo representación en la máxima fiesta de los oaxaqueños.

Los integrantes de las delegación refieren que no es posible que se les haya excluido, cuando la Sierra Norte es una parte de Oaxaca, por lo que al no incluir a estas delegaciones, se está excluyendo a una parte importante de la cultura oaxaqueña, pues estas comunidades están llenas de tradición, la cual no se proyectará en esta Guelaguetza 2022

