Impresiona a las redes abuelita basquetbolista oaxaqueña; conócela

-Es deportista por convicción y se ha convertido en un ejemplo de vida para su familia y para toda su comunidad.

Graciano Gómez

Oaxaca de Juárez, Oax., Doña Andrea García López de 71 años de edad, originaria de la región Mixteca de Oaxaca, se ha convertido en la abuelita más famosa de las redes por su talento en el basquetbol.

Recientemente su talento para encestar y jugar basquetbol, fue expuesto en las redes sociales por sus nietos, quienes la grabaron sin que ella se diera cuenta. De inmediato su video conquistó a los usuarios de las redes y se hizo viral.

García López vive en la agencia municipal Vicente Guerrero, del municipio de San Esteban Atatlahuca, en la Mixteca Alta, y asegura que siempre le ha gustado el deporte, incluso no se considera como una mujer aburrida.

La abuelita deportista es un ejemplo para los niños, jóvenes y adultos en su comunidad, en donde además de ser reconocida por su habilidad en el baloncesto también es artesana textil de lana de borrego.

“No dejen de hacer ejercicio porque yo de chiquita caminé mucho y ahora de grande soy muy inquieta, no estoy en un solo lugar, me gusta ir a pasear, nadar, soy una persona que no se imagina usted, me gusta hacer cosas, eso les cuento a mi familia y a ustedes que bueno que están contentos creo que por eso vinieron a entrevistarme” señaló Andrea García.

Sus manos demuestran el trabajo que ha hecho a lo largo de los años como empleada doméstica y como artesana en el tejido de lana de borrego, dónde también ha destacado en años anteriores, cuando presentó su trabajo artesanal en una televisora a nivel nacional.

“Pues si ahora voy a seguir jugando y me compran más bien mi uniforme me sentiría más orgullosa de estar jugando para que me vea usted” comentó.

A pesar de no tener la oportunidad de estudiar en su infancia y juventud, logró concluir sus estudios de secundaria en la etapa adulta.

Sus hijos y nietos dijeron sentirse orgullosos de Doña Andrea por todo lo que representa, recordaron que siempre ha sido muy inquieta además de su gusto por el deporte e inculcarles el estudio y ser positivos ante la vida.

“Siempre hemos estado orgullosos de mi abuelita por todo lo que ha hecho, el básquetbol es un deporte que todos compartimos, es nuestro deporte favorito, ya viene de familia, es una persona extraordinariamente admirable, nos ha demostrado sus ganas de vivir y salir adelante “ dijo su nieta Quetzalli Sandoval.

Por su parte, el presidente municipal de Atatlahuca, Rogelio Bautista Barrios, reconoció a la abuelita basquetbolista por fomentar el deporte , también en la rama de atletismo, dónde se ha ganado obsequios por su alto desempeño.

Recordó que fue grabada el 10 de mayo pasado por sus familiares, lo que hizo que su comunidad también se dé a conocer por actividades de convivencia, deportivas, culturales, gastronómicas, artesanales, así como la feria del pulque y del hongo silvestre, que en esta ocasión celebran su séptima edición.

Al final del día se realizó un partido amistoso entre mujeres artesanas contra cocineras tradicionales, donde también se le vio encestar en diversas ocasiones a la abuelita Andrea García, quien ha dejado a miles de internautas sorprendidos y lo más importante con mensajes de cariño y respeto hacia la basquetbolista oaxaqueña.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario