“Supuestos” locatarios deben comprobar que espacios en el Mercado Avante, les pertenecen

-El ayuntamiento espera la documentación y posteriormente van a determinar qué hacer

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, dio a conocer que tras ir a inspeccionar la situación del mercado Avante, salieron 24 personas que se dicen ser dueños de algunos de los locales de este inmueble, lo que tendrán que comprobar.

Explicó que son pocos los locatarios que están en el mercado, específicamente son 4 y son 24 los que dijeron tener un local y éstos tienen un plazo para comprobar que los locales les pertenecen y así quienes lo acrediten se les hará una propuesta de que se hará en ese mercado.

Agregó que tras dejar sus locales, “tenemos que verificar quienes son los que lo ocupan y quienes no lo ocupan por alguna razón se salieron, a lo mejor no fue correspondida sus expectativas económicas, pero no por el hecho que lo tuvieron y se fueron vana regresar a ocuparlo”.

En lo que respecta a los cuatro locatarios que sí estaban el día del recorrido, también van a platicar con ellos y si demuestren que tienen la documentación de que son suyos, se les va a respetar, “tenemos que retomar ese espacio, que es de los pocos espacios que es un bien público”.

Esta situación con el mercado Avante, podría salirse de control ya que están asesoraos por gente que quiere tener un beneficio y que no es locatario, por lo que van a esperar unos días a que les presenten los documentos que les solicitaron y posteriormente van a hacer lo propio.

El cabildo, aseguro que ya decidió y debe tomar la rectoría del mercado y ya están vigilando el inmueble, el cual podría ser utilizado para albergar oficinas municipales, o bien podría ser un espacio para el Banco Bienestar, garantizándole a los locatarios de que tendrán su mercado “esa es nuestra prioridad hablar con los que realmente justifiquen para decirle vamos a hacer un espacio digno, no puede ser un mercado bodega, tiene que ser un mercado funcional”.

