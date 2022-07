Habitantes de la Nueva Era, piden modificación a la obra de SEDATU

-Tras una reunión, SEDATU, se comprometió en dar respuesta en 8 días

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras las inconformidades de los vecinos de la Nueva Era en respecto a la obra que se construye por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el presidente de este asentamiento dijo que llegaron a unos acuerdos entre los que destacan darle una respuesta a las peticiones de los vecinos.

El Presidente de la Colonia Julio César Morgan, señaló que la molestia de los vecinos, es que no hay acceso por unos andadores de la colonia, y al ser cuestionados de si conocían o no el proyecto, respondió que en la administracion pasada tuvieron una reunión pero no se les informó a todos los habitantes sobre el proyecto, para que en su momento hicieran algunos cambios.

Por lo tanto, tras la manifestación, dijo que la Dependencia Federal revisará la viabilidad de los accesos a los andadores, dandoles un plazo de 8 días, para que les den una respuesta.

Además, dijo, que no conocen el monto de la obra, la ficha tecnica y todo lo relacionado a la misma, por lo que decidieron manifestarse.

Agregó que en varias ocasiones solicitó mediante oficios a esta administración, que les informaran sobre el proyecto, sin embargo, al no tener una respuesta, decidieron manifestarse y con esto que las autoridades hablaran con ellos.

La obra seguirá avanzando, hasta que les den una respuesta a los vecinos de La Nueva Era, por lo que una vez que les den una respuesta.

