Exhiben a funcionarios que ganan más que AMLO

-Los titulares de Banxico, FGR e Inegi, de los que se encuentran en la lista

Con información de EL UNIVERSAL

CDMX.- Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), exhibió que titulares de diversos organismos autónomos ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, algunos que son muy cercanos y que fueron propuestos por el propio Mandatario federal como Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico); el fiscal general de la República (FGR), Alejandro GertzManero y Graciela Marquez Colin, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al presentar la nueva sección “Quién es quién en los sueldos mensuales” en la conferencia de prensa matutina el Ejecutivo federal, el procurador señaló que en esta lista también están consejeros de la Judicatura Federal (CJF), el presidente del INE, Lorenzo Cordova; así como ministros de la Suprema Corte de la Nación (SCJN).

Acusó que funcionarios del Inegi se ampararon para obtener un salario mayor al del titular del Ejecutivo Federal.

Ricardo Sheffield advirtió que investigará más a fondo sobre estos salarios e incluso pidió el apoyo de los medios de comunicación.

“Entre más me golpean, más digno me siento”, responde AMLO a críticas por contratar médicos cubanos “Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país en donde nadie debe ganar más que el señor presidente”.

Explicó que el comparativo de sueldos es “el mensual después de impuestos, el neto, el que realmente nos llega a la bolsa y nos lo podemos guardar en lo que ocupemos gastarlo”.

“El sueldo del señor Presidente es de 136 mil 700 pesos, gana exactamente lo mismo la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los secretarios de Estado, 135 mi 400, el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el director general gana 132 mil pesos mensuales ya netos; el director general de Pemex, 125 mil 400 pesos”.

En los que no cumplen con la ley, indicó Ricardo Sheffield, están los consejeros de la Judicatura Federal (CJF) con 286 mil 600 pesos mensuales; el magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) con 286 mil 500 pesos; ministros de la Suprema Corte (SCJN) con 284 mil 500 pesos; la gobernadora del Banco de México (Banxico) con 248 mil 500 pesos; el consejero presidente del INE con 240 mil 500 pesos.

El titular de Profeco señaló que también entre los que ganan más que el presidente López Obrador está el comisionado presidente de la Cofece con 206 mil 400 pesos; el comisionado presidente del IFT con 197 mil 700 pesos; la comisionada presidenta del Inai con 151 mil 300 pesos; la presidenta del Inegi con 149 mil 700 pesos; así como el fiscal general de la República con 146 mil 600 pesos y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con 142 mil 100 pesos .

El titular de Profeco recordó que el articulo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeñó de su función, empleo mayor a la establecida para el presidente de la República.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario