Anuncian jornada de vasectomía en la Cuenca del Papaloapan

-La jornada será el 18 de agosto, y tienen hasta el 15 del mismo mes para registrarse.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Será el próximo 18 de agosto que se realice en la región de la Cuenca del Papaloapan una jornada de vasectomía sin bisturí, por lo que están invitando a los hombres a registrarse para poder operare.

El Encargado de Salud Sexual Reproductiva de la Jurisdicción Sanitara número 3, Gustavo García Cosme, informó que esta es la primera jornada del 2022 y es para los hombres que ya decidieron no tener más hijos, o bien han decidido no tener hijos, además de que no hay un límite de edad.

La operación será realizada por médicos especialistas del estado de México y la ciudad de Oaxaca, y este procedimiento tiene una duración que va de los 20 a los 30 minutos, y no requiere hospitalización.

Aunque no deben de presentar ningún requisito, días antes de la jornada, ellos van a realizarle a los inscritos un cuestionario para conocer un poco más de su estado de salud, en este caso si tienen alguna enfermedad crónica degenerativa.

Durante las jornadas anteriores, se ha tenido buena respuesta y no descartan que en esta ocasión sea similar y prueba de esto es que suman 25 pacientes, por lo que podrían ser dos días de cirugías en caso de que haya muchos candidatos.

El encargado de Salud Sexual Reproductiva invitó a los hombres a registrarse a través del teléfono 287 127 52 58 ya que para hacerlo tienen hasta el día de 15 agosto.

