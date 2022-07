Estalla huelga en Telmex; sindicalizados de Tuxtepec toman instalaciones

-Cierran oficinas, suspenden atención a clientes y bloquean cajero para pagos.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Pasado el mediodía de este jueves, trabajadores de la Sección 143 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, colocó la bandera rojinegra en las instalaciones de Teléfonos de México, al sumarse a la huelga nacional exigiendo respeto al Contrato Colectivo de Trabajo e incremento Salarial y exigiendo plazas.

Esta es la primera huelga de Telmex desde 1985, misma que ya se adelantaba desde el inicio de la semana en todo el país, cuando el martes integrantes del Sindicato realizaron una “Falta Masiva” aquí en Tuxtepec.

Los trabajadores sindicalizados de Teléfonos de Mexico exigen es un aumento salarial de 7.5 por ciento directo al salario para trabajadores activos y jubilados, así como un aumento en prestaciones de 2.9 por ciento, mientras que la empresa de Carlos Slim ofrece un aumento salarial de cuatro por ciento y de uno por ciento en prestaciones.

Así también Telmex se negó a que los aumentos salariales sean homologados entre jubilados y trabajadores activos, por lo que propuso que el incremento a los primeros sea más bajo.

De acuerdo a comentarios de quienes se apostaron frente a las oficinas de Telmex en Tuxtepec, los servicios de la compañía telefónica no presentarán ninguna afectación, no obstante, en caso de presentarse alguna falla no se contará con soporte técnico ni personal que atienda las posibles contingencias.

