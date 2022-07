Poda correcta de árboles, demanda principal de enlaces de medio ambiente en Tuxtepec

-No solo es cortar por cortar, si no hacerlo de manera correcta

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que es la primera vez que hay enlaces de medio ambiente en los comités de autoridades auxiliares, la Regidora de María Luisa Vallejo, dijo que estas personas han tratado de dar una respuesta rápida a los diversos problemas en sus asentamientos, relacionados al medio ambiente.

Explicó que estos enlaces se acercan a ellos con la finalidad de que en conjunto resuelvan los diversos problemas, los cuales son principalmente la poda de árboles, cursos a los habitantes, embellecimiento de algunas áreas verdes y la donación de árboles, no solo para las instituciones, también para algunas personas y en colonias.

La principal demanda, puntualizó que es la poda de árboles, pero esta petición no solo es podarlos de manera adecuada, es decir no cortar por cortar, si no que el personal que lo haga tenga el conocimiento adecuado.

Agregó la concejala, que no descartan que haya una capacitación adecuada para que el personal que se encargue de cortarlos, lo sepa hacer, pero además que conozcan cuales son los arboles idóneos para los hogares.

Y es que con la temporada de lluvias que se han presentado últimamente, se han reportado varios árboles caídos, lo que quizás se puede evitarse con un buen corte y los cuidados necesarios.

FOTO: Archivo

