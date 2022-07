Piden ayuda para Hazel, joven de 19 años que requiere trasplante de médula

-Se hizo una kermez en el Congreso a iniciativa de la Diputada Gabriela Pérez, para juntar recursos para la operación

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Hazel es una joven de 19 años de edad, que tiene un raro padecimiento, por lo que requiere de manera urgente un trasplante de médula ósea, esta rara enfermedad es una secuela que apareció luego de haber padecido Covid y que ahora la tiene luchando por su vida y sin posibilidad de salir, debido a que sus defensas están bajas.

Por esta razón se le permitió realizar una kermez en la explanada del Congreso del Estado de Oaxaca, esto luego de haber tenido un acercamiento con la Diputada Local y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género Gabriela Pérez López, quien le apoyó para que esta actividad se llevara a cabo, ya que el objetivo es que de esta manera obtengan recursos para costear los gastos de la operación que requiere Hazel.

Daleth Adriana Rodriguez Guzmán, madre de Hazel, comentó que se requieren alrededor de 3 millones de pesos para cubrir los gastos de la operación y la rehabilitación, sin embargo no cuentan con mis recursos para cubrir esos gastos y precisó que la operación es urgente, ya que el estado de salud de su hija es delicado, pues no puede salir a la calle porque sus defensas están bajas, motivo por el cual no pudo estar presente en la kermez.

Asimismo agradeció el apoyo que le brindó la Diputada Gabriela Pérez López, quien dijo, la ha escuchado llorar y entender la desesperación que tiene como madre, de ver a su hija en esa situación, también pidió el apoyo de la población en general para que puedan apoyarla a obtener los recursos para la operación.

Para ello quienes deseen ayudar pueden hacerlo vía SPEI al número 1276 1001 3165 913842, al número de cuenta 9466 1316 5913 84 o a la tarjeta 4027 6657 3954 7561 de Banco Azteca, la cuenta está a nombre de Daleth Adriana Rodriguez Guzmán.

