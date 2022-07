A dos años y medio de pandemia, ¿Qué hemos aprendido?

Dimas Romero González

Nuestro país está viviendo la quinta ola de la pandemia y, aparentemente, es menos mortífera que las anteriores; sin embargo, la cantidad de contagios está descontrolada, pues se reportan récords de casi 37 mil diarios, con lo que se acumulan ya 6 millones 301 mil casos positivos y 326 mil defunciones oficiales. Recordemos que en la primera ola fracasó la política triunfalista de la 4T, que anunciaba que no pasaríamos de 60 mil defunciones y que faltaba poco para que la venciéramos, gracias al combate decidido y capaz de nuestro gobierno, lo cual fue siempre desmentido por la realidad que nos colocó como el 5to lugar con más defunciones en el mundo, solo por debajo de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia.

Esto solo si consideramos los números oficiales, pues distintos organismos serios manejaron un mortalidad de 626 mil, ya sea que hayan fallecido directamente por este virus o por las deficiencias de nuestro sistema de salud y la falta de recursos en este sector. Pues bien, hoy, como entonces, la 4T ha optado por ocultar la gravedad de esta quinta ola, situación que se vuelve aún más peligrosa, porque después de dos años y medio de pandemia, la economía mundial, que aún no se recupera, volverá a verse afectada y con ello, cientos de millones de personas, cuya capacidad de resistencia en todos sentidos ha disminuido considerablemente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que científicos africanos descubrieron que las personas vacunadas muestran bajos niveles de inmunidad, ante algunas de las nuevas variantes del virus, por lo que mantener desinformada la población, no alertándola del peligro, se convierte en una responsabilidad criminal. Pero no nos engañemos, detrás de esta política está el interés de los ricos del país y del mundo, que se han enriquecido con el padecimiento y la muerte de cientos de miles de mexicanos, además, el sometimiento del gobierno a los intereses del gran capital, para que las empresas no cierren y la economía no se detenga, significa que sigue aplicándose en los hechos la tan manoseada “Inmunidad de Rebaño”, que en buen español es, promover una resignación suicida al contagio, pues las personas arriesgan la vida yendo a trabajar o realizando las actividades cotidianas sin mayores precauciones.

Aunado a ello, en vez de aumentar el presupuesto a la salud, en este año se recortaron 6 mil 232 millones de pesos, con lo que se agravará la situación de médicos y personal que desde las anteriores etapas carecían de insumos, provocando de nueva cuenta, miles de muertes que pudieran evitarse.

Los mexicanos y en particular los oaxaqueños necesitamos dimensionar correctamente la situación actual, pues en el contexto de la crisis económica mundial, que ha disparado escandalosamente la inflación, las grandes empresas, al no poder recuperar la productividad que tenían antes de la pandemia, dada la interrupción de la cadena de distribución global de materias primas y componentes de mercancías, están recuperando sus pérdidas arrancándolas del salario de las clases trabajadoras, situación que se agrava en nuestro país porque dejamos de crecer económicamente, mucho antes de la pandemia, pues los inversionistas retiraron más de 600 mil millones de capital ante la preocupación por el gobierno entrante de la 4T.

Atravesamos esta crisis porque en el mundo en general, vivimos una etapa en que los gobernantes se conducen sobre la base de los intereses de las clases poderosas, privilegiando políticas públicas que afectan a las sectores medios y populares, sin importarles verdaderamente la vida y el destino de los marginados, a pesar de lo que manejen en el discurso. Esta forma de hacer política ha llegado a su crisis terminal pues se muestra incapaz de enfrentar los grandes problemas. Hoy más que nunca se hace urgente otra forma de organización de la vida pública, una organización colectiva que tome decisiones en favor de las mayorías y que las incorpore en la solución de sus problemas.

Miremos como ejemplo rápido a China, que con su política de cero covid, a pesar de tener más de 1,500 millones de ciudadanos ha tenido menos de 6 mil fallecidos, y sin importar la guerra económica en su contra, sigue creciendo por arriba del 5%, y a pesar de ello, sigue cerrando ciudades enteras con cada nueva variante del virus. La clave está en la forma colectiva de organización y la participación de toda la población.

Y mientras todo eso sucede en el gigante asiático, en México y en Oaxaca los partidos políticos se debaten en una crisis de cuadros y de liderazgos, aumentan las manifestaciones y los bloqueos y se prepara una campaña contra las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, a las que se quiere regular, dejando a la sociedad sin la oportunidad de encauzar sus necesidades y demandas legítimas.

Cada día que pasa se aproxima la hora que surja una nueva clase política, formada por verdaderos líderes populares. Todos aquellos que analicen con juicio crítico este planteamiento que hacemos los antorchistas, concluirán inevitablemente que tenemos razón, y esperamos contar con ustedes para construirla.

