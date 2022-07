Habitantes de Ánimas Trujano bloquean carretera 175; exigen aparición de Alondra

-La joven desapareció el pasado 10 de julio, exigen a Fiscalía que agilicen labores de búsqueda.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Ánimas Trujano, Oaxaca.- Este martes un grupo de habitantes del municipio de Ánimas Trujano y familiares de Alondra Paola Sandoval Ramírez, bloquearon por algunos minutos la carretera federal 175, para exigir a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que agilice las labores de búsqueda, ya que la joven se encuentra en calidad de desaparecida desde el pasado 10 de julio.

El padre de Alondra Paola detalló que el domingo 10 de julio su hija fue sacada de la vivienda de una amiga, mencionó que desde ese día a la fecha no han recibido ninguna llamada de parte de su hija o de las personas que se la llevaron, asimismo indicó que los amigos de Alondra se niegan a hablar con ellos.

Agregó que la Fiscalía no les ha dado información o algún indicio de su hijo, esto bajo el argumento de no entorpecer las labores de búsqueda, las cuales dijo el padre de Alondra, son pocas ya que en casi 10 días no hay avances en las investigaciones que está realizando la Fiscalía de Oaxaca.

Para bloquear este importante vía de comunicación en la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez, los manifestantes utilizaron vehículos particulares y del servicio público, dijeron que desafortunadamente si no se hacen este tipo de acciones de presión, las autoridades hacen caso omiso a sus peticiones.

Se refirieron a Alondra Paola, como una persona que no tenía problemas con nadie, que se dedicaba a sus estudios, por ello reiteraron el llamado a la Fiscalía para que hagan su trabajo y se agilicen las labores de búsqueda para dar con el paradero de la joven, pues su familia se encuentra desesperada, ya que desde el 10 de julio no saben de ella.

Uno de los manifestantes dijo que personal de la Fiscalía les ha dicho que se están haciendo las labores de búsqueda, sin embargo ya han pasado casi 10 días y no hay avances que permitan dar con su paradero.

Los manifestantes portaban cartulinas que decían: “Fiscalía haz tu trabajo, Alondra regresa a casa”, “Fiscal Lic Arturo Peimbert Calvo, van 10 días y Paola Sandoval no aparece, solución” y “Te esperamos con los brazos abiertos, te necesitamos Paola”.

Cabe mencionar que el 9 de julio llevaron a Alondra a casa de una amiga a una pijamada, sin embargo al día siguiente que la fueron a buscar ya no estaba, al momento de su desaparición la joven vestía playera blanca, tenis negros y un overol color vino, ella mide 1.56 metros, tiene el cabellos largo, tes clara, cara redonda, cejas pobladas, tiene un lugar a la altura del pecho y tiene 15 años de edad.

