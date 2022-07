Desplazados de Guadalupe Victoria exigen justicia, protección y destitución del titular del INPI

-Aseguran que el titular del INPI, Adelfo Regino metió las manos en el conflicto que ha cobrado la vida de 3 personas.

Graciano Gómez

Tras el asesinato de tres personas de la comunidad de Guadalupe Victoria, en San Juan Juquila Mixes , los habitantes desplazados de dicha localidad exigieron a las autoridades estatales y federales atención y protección inmediata, pues temen por su integridad, ya que hasta el momento se reportan 3 personas asesinadas derivado del conflicto agrario.

Durante la visita de funcionarios de la Secretaria de Gobernación, (Segob) Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH) y Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, (DDHPO), representantes de las 128 familias desplazadas desde hace más de 5 años alzaron la voz para exigir justicia ante los recientes hechos violentos y el retorno seguro a su comunidad.

Entre los fallecidos se encuentran el ex agente municipal y defensor de los desplazados, Crispín Reyes Pablo, localizado con impactos de armas de fuego en un paraje de Guadalupe Victoria el pasado 14 de julio, asi como en otro hecho diferente, se localizaron sin vida y con impactos de armas a dos adultos mayores al interior de su vivienda.

Los pobladores denunciaron a Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de tener las manos metidas en este conflicto agrario, ya que durante su gestión no se ha preocupado por atender este problema que cumplió cinco años.

Exigieron castigo a los asesinos de sus familiares, y reclamaron a la SEGOB y CNDH por no actuar a tiempo para evitar esta tragedia que ahora enlutó al pueblo Mixe.

“Si ustedes cómo Gobernación hubieran actuado mi padre no se hubiera muerto, ahora les corresponde el trabajo, ustedes nada más vienen, apuntan y se van y ya Juquila ya no existe, pero nos vamos a poner de acuerdo para ver cómo le vamos a hacer para que el gobierno ya de veras no haga caso” señalaron familiares y amigos de las víctimas.

La reunión entre desplazados y funcionarios federales fue interrumpida con la llegada de los restos de la pareja de adultos mayores, que fueron trasladados en estado de descomposición en bolsas y en un petate dentro de una camioneta, lo cual género el llanto e intensificó el reclamo y la intervención inmediata para que sean regresados a su lugar de origen.

Los habitantes adelantaron que buscarán la atención de organismos internacionales, pues temen por sus vidas y lo único que buscan es el retorno a su comunidad de Guadalupe Victoria.

La ONU-DH en un comunicado condenó el asesinato del defensor de derechos humanos Crispín Reyes Pablo y llama a proteger a la comunidad indígena mixe de Guadalupe Victoria.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario