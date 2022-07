Onda tropical 13 mantendrá aguaceros y chubascos con actividad eléctrica en el estado

-Se mantienen en vigilancia el desarrollo de dos ondas tropicales sobre el Istmo Centroamericano. Ambiente caluroso, con horas de bochorno en zonas de playa y llanura.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de julio de 2022.- Para este inicio de semana, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informó que se prevén algunos eventos de aguaceros de variada intensidad sectorizados sobre la Mixteca, Costa, Sierra Sur y Cuenca del Papaloapan y chubascos vespertinos con actividad eléctrica en otras regiones del estado.

Estas condiciones estarán moduladas por un canal de baja presión sobre el sureste del país y por la onda tropical No.13 que por la noche comenzará a internarse sobre el estado de Chiapas y Oaxaca, por lo que piden tomar precauciones y mantenerse informados a los anuncios de las autoridades municipales y estatales.

Por otra parte, la coordinación señaló que se mantienen en vigilancia el desarrollo de dos ondas tropicales sobre el Istmo Centroamericano, mientras que el huracán “Estelle” continuará su desplazamiento al sur de Baja California, sin representar peligro para territorio oaxaqueño.

La CEPCO reiteró a la población a seguir las recomendaciones por las temperaturas altas, como hidratarse y protegerse del sol, debido a que el ambiente se mantendrá caluroso, con horas de bochorno en zonas de playa y llanura. En el Istmo, Costa, Cañada, Mixteca y Valles Centrales prevalecerán las temperaturas máximas superiores a 30 grados, refrescando un poco en Sierra Sur y Sierra Norte, donde se reportan las mínimas más bajas del estado, con 12 y 7.

Para la capital oaxaqueña, la temperatura máxima será de 31 grados y mínima de 15. Tendrá una mañana y noche fresca, día medio nublado a nublado, acompañado de lluvias con tormentas por la tarde.

Respecto a las condiciones meteorológicas registradas en las últimas 24 horas, expresaron que se registraron lluvias con aguaceros aislados en diferentes puntos del estado, manteniéndose el ambiente caluroso en gran parte del territorio oaxaqueño.

Ante el pronóstico de lluvias con actividad eléctrica, Protección Civil recomendó permanecer en un lugar seguro, no resguardarse debajo de árboles, alejarse de cercas, rejas o vallas metálicas, no tener contacto con el agua y no utilizar aparatos eléctricos.

