Protestan elementos de la PABIC en Tuxtepec

-Rechazan cambio de Delegado, exigen uniformes y pensión para viudas.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Elementos de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial de la Segunda Delegación de Tuxtepec, se manifestaron en rechazo al cambio de Delegado y exigiendo la dotación de uniformes así como el cumplimiento a los derechos que tienen las viudas de sus compañeros que han muerto prestando sus servicios a esta agrupación.

Con cartulinas en mano, en las que exhibía sus demandas los Policías Auxiliares se apostaron frente al edificio que alberga a esta corporación de seguridad y señalaron que de no tener respuesta positiva el día de hoy, mañana pararía la totalidad de los elementos que conforman esta Segunda Delegación de Tuxtepec.

El Policía Auxiliar Roque Enríquez Mendoza expuso a nombre de todos sus compañeros las demandas y dijo que en primer lugar no están de acuerdo que les quiten a Alfonso Muñoz Sequeda como Delegado ya que él no fue una imposición, sino electo por los mismos elementos y que no hay un porque, de acuerdo al escrito que recibieron del Director General de la PABIC Jhonatan Galván sea adscrito a otra sección a partir de este sábado.

Expuso que también están exigiendo el cumplimiento de sus derechos a las viudas de compañeros que han muerto y que laboraron toda su vida en este cuerpo policiaco, “únicamente les han entregado el seguro de vida, pero no han sido pensionadas tal y como les corresponde”, asentó.

Además de demandar la entrega de nuevos uniformes que aseguran no les dan desde hace dos años. Los policías mostraron los pantalones rotos que tienen que usar, camisas viejas, playeras despintadas y a las que apenas si se les puede leer la leyenda PABIC así como los zapatos desgastados.

Los Policías Auxiliares afirmaron que si hoy no tienen una respuesta a sus solicitudes, mañana parará toda la corporación ya que hoy solo estaba participando el personal que está franco.

Mencionaron que la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que es una rama de la Policía Estatal, un órgano desconcentrado al igual que la Policía Vial y Bomberos.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario