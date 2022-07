Prevalecerán lluvias de corta duración en el estado por desplazamiento de la Onda Tropical 11

-Tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento para la Sierra Sur y norte del Istmo; oleaje elevado y mar picado en la zona costera

-Ambiente caluroso en el Istmo, Costa y bajo Papaloapan

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de julio de 2022. La interacción de la Onda Tropical No.11 de lento desplazamiento, con una baja presión frente a las costas de El Salvador, además de otros sistemas en la altura, generarán lluvias con tormentas de corta duración en horas de la tarde noche de hoy, señaló la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO).

Por efectos orográficos, la coordinación informó que estas tormentas podrían ser localmente fuertes en la Sierra Sur y norte del Istmo, asociándosele intensas rachas de viento, actividad eléctrica, oleaje elevado y mar picado en la zona costera.

El ambiente se mantendrá caluroso en el Istmo, Costa y bajo Papaloapan con sensación térmica de bochorno durante el día, refrescando solo durante la madrugada; la temperatura máxima será de 35 grados en la Cuenca.

La CEPCO reportó que este martes, la capital del estado amaneció nublada y su pronóstico se mantiene con mañanas y noches frescas, día medio nublado a nublado, acompañados de lluvias con tormentas por la tarde. La temperatura máxima será de 33 grados y mínima de 16.

Asimismo, dieron a conocer que en las últimas 24 horas dominó el ambiente caluroso en gran parte del estado y se registraron lluvias con tormentas aisladas en algunos puntos de la Mixteca, Cañada, Sierra Sur y Cuenca del Papaloapan.

Ante la probabilidad de rachas fuertes de viento, Protección Civil pidió a la población mantenerse alejados de anuncios y espectaculares, árboles, postes y edificios con riesgo de caer, así como conducir a velocidad moderada y con las luces encendidas, al transitar en zonas de terracería donde pudieran registrarse tolvaneras.

Finalmente, debido al oleaje elevado, invitó a los habitantes de la zona costera a no instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera; evitar bañarse en playas apartadas porque pueden haber remolinos locales; así como a no realizar actividades recreativas que se desarrollan en el mar, ya que no se debe confiar en la aparente calma de las olas.

