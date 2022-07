Padre de pelotero Vallense seleccionado para representar a México en la Serie Mundial en Texas solicita ayuda para sufragar gastos

-Dijo que a diferencia de otros talentos que se perdieron por falta de recursos, buscará que su hijo cumpla sus sueños para representar a Oaxaca y al País en los Estados Unidos

Alex Morales

Valle Nacional.- Luego de darse a conocer sobre la convocatoria del pequeño béisbolista Victor Julian Antonio para representar a México en el World Series Texas que se realizará el próximo 4 de agosto en la ciudad de Laredo, el padre del pelotero Eusebio Julian Pérez solicita la ayuda para sufragar los gastos que conlleva a la participación del menor, así también como la estancia de ellos en el vecino país del norte.

Pese a que han estado realizando actividades para recaudar fondos, dijo que esto no ha sido suficiente, ya que entre los entrenamientos en Tuxtepec y en la ciudad de Puebla se ha generado gastos que los ha estado sufragado durante este tiempo, sin embargo comentó que se siguen esforzando para que los sueños de su hijo sigan adelante y no quedar truncados como muchos otros peloteros que por la falta de economía no consiguieron su profesionalización.

A pesar de estar tocando puertas ante instancias, amigos y funcionarios públicos dijo que la respuesta no ha sido la esperada por lo que espera que la actual administración pueda apoyarlos para cubrir las necesidades económicas que se requiere ya que argumentó que no solo representará a su municipio o estado sino al país.

Por su parte Victor quien se desempeña en varias posiciones dentro del terreno del campo además de ser un bateador contundente, comentó que a sus 12 años se siente emocionado por estas experiencias que viviría al jugar en tierras extranjeras, mientras reconoció que ha sido felicitamos por sus compañeros de equipo a demás de aconsejarle que de lo mejor de sí durante la justa mundialista en su categoría en Laredo Texas.

Cabe hacer mención que a su corta edad ha participado en finales locales, representando a Tuxtepec en Torneo Estales en la capital del Estado y en el Istmo, así también ha reforzado otros equipos en Puebla donde fue reconocido e invitado a participar en esta serie mundial.

