Otras organizaciones amagan con boicotear la última Guelaguetza de Murat

–Señalaron que los bloqueos, manifestaciones y el campo abandonado, son la verdadera cara de Oaxaca

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes integrantes del Consejo Emprendedor de Mujeres Productivas de Oaxaca (CEMPO) y de la Unión de Mujeres Productoras (UMPO), instalaron un bloqueo sobre la carretera 175 a la altura del crucero del aeropuerto, para denunciar que el Gobierno del Estado no ha cumplido con la entrega de apoyos, asimismo indicaron que de no recibir los apoyos, no permitirán la realización de la Guelaguetza.

Señalaron que en esta movilización participan municipios de las regiones de la Sierra Sur y Valles Centrales, a quienes no se les ha entregado fertilizantes y otros apoyos por parte del Gobierno del Estado, incluso dijeron que no es posible que el titular de la SEDAPA esté más preocupado por hacer una Guelaguetza en Iztapalapa, en lugar de resolver los problemas que existen en el campo oaxaqueño y con los productores.

Con palabras altisonantes, precisaron que la manifestación y el bloqueo serán por tiempo indefinido, hasta que el Gobierno del Estado cumpla con los compromisos pactados o de lo contrario no van a permitir que se lleven a cabo las festividades de los Lunes del Cerro el próximo 25 de julio y 1 de agosto, también señalaron que tomarán el zócalo capitalino y el cerro del Fortín.

También piden que se instale una mesa de diálogo con la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), dependencia que aseguraron, tiene conocimiento de las demandas y compromisos que no se les han cumplido, mismas que de manera titubeante uno de los dirigentes respondió, diciendo que tampoco se hizo un segundo censo de los damnificados por el Huracán Ágatha.

Finalmente dijeron que con esta movida, darán a conocer al mundo entero que las manifestaciones, los bloqueos y el campo abandonado, son la verdadera cara de Oaxaca y no lo que el Gobierno del Estado busca proyectar con publicidad pagada en Nueva York y en la Ciudad de México.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario