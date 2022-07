Retiran 17 puestos de las calles de Tuxtepec por falta de permisos; van por más

-Iniciarán proceso para verificar cédulas y permisos.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- En las últimas semanas, la Dirección de Comercio a través de la jefatura de esta área ha llevado a cabo el decomiso de 17 puestos ambulantes de diversas calles y avenidas de la zona centro de la ciudad, por carecer de permisos para poder expender sus mercancías en la vía pública, informó Jorge Luis Estrada Riverón.

Comentó que en los operativos que han realizado se han realizado decomisos de puestos ambulantes por no contar con el permiso para ejercer esa actividad en la vía pública, indicó que en esas acciones para evitar malos entendidos, antes de llevarlos a cabo se les hace un requerimiento y se les invita retirarse por su propia voluntad y, aquellos que no acatan la instrucción, este procedimiento se hace efectivo.

Indicó que para ello se levanta un acta y el inventario de lo que se recoge del puesto o del carrito, se lleva a resguardo y cuando paga la multa se le libera y la mercancía, pero no se le otorga ningún permiso por lo que no puede regresar a vender en las calles de la ciudad y de reincidir, se hace acreedor a una multa más alta, apuntó el Jefe de Comercio no Establecido del Ayuntamiento de Tuxtepec.

Como ya lo ha dicho en ocasiones anteriores, reiteró que en este Gobierno Municipal no se ha entregado ningún permiso para ambulantes y que los que están trabando son aquello que los adquirieron en pasadas administraciones; anunció que en breve iniciarán un proceso de verificación, saldrán a las calles para hacer un censo junto con los líderes de las organizaciones que cuentan con comerciantes informales agremiados y contar con un padrón real del número de ambulantes autorizados y, emitir las cédulas actualizadas a quienes ya cuentan con un documento anterior y a quienes han ejercido esta actividad de manera ininterrumpida esta actividad y sean propietarios de los puestos.

Hizo saber que antes del 2017 se entregaron unas listas de padrón del comercio informal, sin embargo no estaba concluido al igual que el censo y la regularización. Afirmó que en total se tienen emitidas por pasadas administraciones 786 cédulas incluyendo las canceladas y transmitidas.

Agregó que también están realizando acciones ante las conductas de omisión de algunos propietarios de carritos ambulantes, señaladas en el Artículo 38 del Reglamento de Comercio No Establecido en el que se señala que está prohibido dejar los puestos de venta en la vía pública una vez que hayan terminado su jornada laboral, para que por las noches queden despejadas las vías públicas del caso urbano de la ciudad.

Jorge Luis Estrada aseguró que los operativos han tenido buenos resultados, que en el área a su cargo lo único que están haciendo es hacer cumplir el reglamento a pesar de la polémica que causan estas acciones en la que parte de la sociedad está en contra pero la gran mayoría a favor de que se retiren a todos los ambulantes que no cuenten con el permiso correspondiente y así se liberen más espacios de las calles y avenidas del centro de Tuxtepec.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario