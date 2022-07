Cerrazón al diálogo es la forma de hacer política de la Diputada Laura Estrada, denuncia Diputado Horacio Sosa

Por esta razón 5 legisladores decidieron separarse de la fracción parlamentaria de Morena y conformar una nueva.



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Diputado Local Horacio Sosa Villavicencio, señaló que la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca Laura Estrada Mauro, usa la cerrazón al diálogo como su forma de hacer política, ya que por esta situación no se pudo trabajar de manera coordinada con ella, motivo por el cual decidieron salirse de la fracción parlamentaria de Morena y crear una nueva.



Agregó que no se están respetando los principios rectores de Morena que son “No mentir, no robar y no traicionar”, además afirmó que a pesar de dejar la fracción parlamentaria de Morena, seguirán apoyando al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, así como las iniciativas que envíe, ya que el objetivo es apoyar a la cuarta transformación.



Incluso indicó que también van a apoyar aquellas iniciativas que envié Salomón Jara Cruz cuando rinda protesta como Gobernador del Estado, lo mismo va a suceder con aquellas que presenten las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, ya que al ser legisladores, su objetivo es el bien de la población.



Con relación a que esta nueva fracción parlamentaria sea reconocida, Sosa Villavicencio dijo que esto se va a resolver en la Junta de Coordinación Política, en caso de que sea rechazada, acudirán a los tribunales para que sea respetado su derecho a la libre asociación, el cual está contemplado en la Carta Magna y que está por encima de cualquier reglamento, esto lo afirmó ya que hay quienes señalan que su solicitud para conformar la fracción parlamentaria se hizo fuera de tiempo.



Es importante mencionar que en caso de que la fracción parlamentaria de la cuarta transformación, se convertirá en la tercera fuerza política dentro del Congreso, y probablemente Morena no presida la JUCOPO los tres años de la Legislatura.

