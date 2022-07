Denuncian que Comisión de Búsqueda de Personas en Oaxaca se niega a pagar salarios

-Son dos personas, quienes denuncian que les adeudan 4 meses de sueldo, la instancia se escuda diciendo que son trabajos considerados como voluntariado

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Dos ex trabajadoras de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas, denuncian que se les adeudan 4 meses de sueldo y que la instancia se escuda diciendo que esos trabajos están considerados como “voluntariado“, es decir que no perciben un salario, esto a pesar que se firmó un contrato.

Explicaron que tanto la titular de la comisión Edilberta Cruz Regino y su hija Yessica Irlanda Carrasco Cruz, quien es Coordinadora de Desarrollo Institucional, les dijeron que se olvidaran de sus pagos y que le “hagan como quieran“, que de todos modos no se les pagará.

Por esta situación ambas ex trabajadoras, que pidieron mantenerse en el anonimato, presentaron una denuncia ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ante dicha instancia, Cruz Regino expuso que esos trabajos están considerados como “voluntariado” y que bajo ese argumento se escudan para no pagarles.

En la contestación que hizo la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, precisó que sí se firmó un contrato, el cual tuvo vigencia de julio a diciembre de 2021 y que de enero a abril, las ex trabajadoras fueron de manera voluntaria a trabajar, aún cuando señalan que les dieron largas para firmar un nuevo contrato.

Señalaron que eso es falso, además dijeron que durante el tiempo que estuvieron trabajando en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, las hacían trabajar largas jornadas de trabajo, incluso mencionaron que en ocasiones salían a las 12 de la noche o más tarde, les pedían dinero para comprar papel, jabón y tenían que hacer la limpieza de las oficinas, tambien tenían que limpiar los privados de Cruz Regino y su hija.

Todo esto lo pedían, ya que les decían que no había recursos para pagar por esos servicios, además mencionaron que debido a esta situación muchos trabajadores empezaron a renunciar, ya que no se les estaban pagando sus sueldos, cuando las ex trabajadoras renunciaron, contrataron a nuevo personal y les dijeron que se olvidaran de sus sueldos.

Finalmente comentaron que a pesar de que señalan que no hay recursos para la Comisión Estatal de Búsqueda, la hija de Cruz Regino estrenó un auto nuevo de agencia, computadora personal y un celular de nueva generación, además precisaron que los vehículos dados a la Comisión, los ocupan para uso personal y en la nómina tiene a su yerno, quien no se presenta a laborar.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario