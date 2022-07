Aplicaron 6, 600 dosis contra covid en primera jornada para niños de 5-11 años en Tuxtepec; sector salud la califican como un éxito.

:: No alcanzaron y cientos de padres de familia regresaron a casa sin poder inmunizar a sus hijos.

:: El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 Sergio Enrique Apolinar Rabanales califica de exitosa esta jornada anticovid.

Sergio Vázquez Herrera.

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves culminó la primera etapa de la Jornada de Vacunación contra el COVID-19 en Tuxtepec, en la que se aplicaron 6 mil 600 dosis a niñas y niños de 5 a 11 años y 1 mil 260 a adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años, sin que se presentaran incidentes atribuidos a la vacuna, así lo informó el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Sergio Enrique Apolinar Rabanales.

Muy de la mañana, los padres comenzaron a llegar a la Casa de Cultura de esta ciudad para a hacer fila para que sus hijos pudieran ser vacunados en contra del Coronavirus, pues desde la noche del miércoles la Jurisdicción Sanitaria 03 con cabecera en Tuxtepec anunció que solo quedaba un aproximado de mil vacunas y terminando estas, la jornada se daría por concluida.

Ante la gran afluencia que se dio, poco antes de las nueve de la mañana trabajadores recorrieron la formación sellando la Hoja de Registro Covid hasta contabilizar la cifra que cubría el número de dosis en existencia e informando a quienes iban llegando que ya no alcanzarían las vacunas para sus hijos, lo que les causó molestía y hacían reclamos a los responsables de la jornada de vacunación.

A las nueve de la mañana se abrió el portón del estacionamiento de la Casa de la Cultura y de inmediato comenzaron a entrar los padres de familia con sus hijos para que fueran inmunizados. Para poder tener acceso se checaba que la Hoja de Registro COVID estuviera sellada y de no ser así no podían entrar al recinto y durante toda la mañana cientos de mamás y papás tuvieron que regresar molestos a sus casas porque sus hijos no pudieron ser vacunados.

Ante ello, entre reclamos, el personal de la Jurisdicción Sanitaria 03 les explicaba que el número de dosis asignado a Tuxtepec por el Gobierno Federal a esta Jornada de Vacunación no fue suficiente, sin embargo en el mes de agosto se espera lleguen más y en estás se contempla sean aplicadas en diversas comunidades del municipio a los niños, niñas y adolescentes que falten de insacular.

Al término de la jornada, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 Sergio Enrique Apolinar Rabanales, calificó de exitosa esta Jornada de Vacunación e informó que ahora quedan al pendiente de que el Programa de Vacunación Estatal les haga llegar más dosis para abrir estas jornadas a más localidades de Tuxtepec y la región que están pendientes.

“Para esta jornada se decidió aplicarla para el casco urbano de la ciudad, sabemos que no fueron suficientes las vacunas pero la población acudió de manera masiva y fue muy exitosa”.

Sergio Enrique Apolinar Rabanales llamó a la población para que esté al pendiente de los siguientes lotes y de acuerdo a como lleguen, acudan a recibir el esquema de vacunación anticovid.

Reitero que el casco urbano de la ciudad no se ha cerrado que sigue abierto para continuar inmunizando una vez que reciban más biológico y que existen localidades que están dentro del sistema como son Camelia Roja, El Porvenir, Papaloapan, San Francisco Salsipuedes y todos los Centros de Salud que se ubican en la circunferencia de Tuxtepec, a los que llevarán vacunas del siguiente lote de dosis, para cubrir a la población que está pendiente.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, reconoció la labor que realizaron enfermeras, enfermeros, médicos y a todo el personal de esa dependencia que llevaron a buen término esta Primera Jornada contra el Covid-19 para niños y adolescentes en Tuxtepec.

