Quienes están al frente de la Fracción de Morena en el Congreso, no cumplen con principios del partido, denunció el Diputado César Mateos Benítez

Expuso que esta es una de las razones por las cuales 5 diputados y diputadas buscan conformar una nueva fracción parlamentaria



Además calificó como vergonzosa la postura del Diputado Luis Alfonso Silva Romo, por no permitir que se leyera el oficio que habían presentado



Jorge Acevedo



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Quienes están al frente de la Fracción Parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado de Oaxaca, no está cumpliendo con los principios rectores del partido que son: “no mentir, no robar y no traicionar”, así lo manifestó el Diputado Local por Morena César David Mateos Benítez.



Agregó que esta es una de las razones por las cuales cinco diputadas y diputados buscan conformar una nueva fracción parlamentaria, ya que no están a favor de cómo se están conduciendo los legisladores que integran dicho grupo parlamentario y que esto quedará en evidencia en las siguientes sesiones.



Y es que al inicio de la primera sesión del segundo periodo ordinario del Congreso de Oaxaca, se dio una discusión entre legisladores de Morena, ya que unos querían que se leyera un documento, en el que pedían que se reconociera a esta nueva fracción parlamentaria, lo cual generó un debate entre varios legisladores.



En ese sentido, Mateos Benítez dijo que la postura del Diputado Luis Alfonso Silva Romo fue vergonzosa, en entrevista exclusiva para TVBUS, comentó que Silva Romo no es fundador de Morena, ya que el proviene de una formación de derecha, sin embargo el partido dio oportunidad a actores de otros políticos para que se sumaran al proyecto encabezado por el actual Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.



Señaló que la postura del legislador Silva Romo, es a la vieja ultranza, sin razón, por ello seguirán alzando la voz para que se les reconozcan sus derechos, incluso dijo que cumplirán con todos los requisitos legales para que esta nueva fracción parlamentaria sea reconocida, la cual se convertiría en la tercera fuerza política en el congreso, detrás de Morena que se quedaría con 18 diputados y el PRI con 7 integrantes.

