Generará onda tropical N° 9 tormentas eléctricas y rachas de viento en Oaxaca

Piden tomar precauciones ante probables encharcamientos en zonas urbanas, así como caída de árboles y vallas espectaculares.

Se mantendrá ambiente caluroso con periodos de bochorno en la zona costera, bajo Papaloapan y el Istmo.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de julio de 2022. Derivado del acercamiento de la onda tropical No.9, así como de la inestabilidad en la atmósfera superior, sumado a la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical, que estarán aportando humedad, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informó que este miércoles se presentarán tormentas y lluvias con intensidad variable, incluso algunas de carácter fuerte, asociadas con actividad eléctrica y rachas de viento.

Asimismo, señaló que en horas centrales del día, se mantendrá ambiente caluroso con periodos de bochorno en la zona costera, bajo Papaloapan y el Istmo, por lo que recomiendan hidratarse y no exponerse al sol de forma directa.

La coordinación refirió que para la capital del estado, el pronóstico será de sensación fresca al amanecer y noche, día medio nublado a nublado y lluvias con tormentas aisladas por la tarde. La temperatura máxima será de 32 grados y mínima de 16.

El Istmo, Costa y Papaloapan permanecerán con las temperaturas más altas, registrando 34 grados como máxima y mínimas entre los 19 y 23. La Sierra Norte continuará con la sensación térmica más fresca que el resto del estado, con 26 grados la máxima y 7 la mínima.

Como resultado de las condiciones meteorológicas registradas en las últimas 24 horas, reportaron que se generaron tormentas aisladas en la Mixteca, algunos puntos del Istmo y Cuenca del Papaloapan, manteniendo el monitoreo permanente en esta época de lluvias, ante cualquier emergencia que se pudiera presentar.

La CEPCO pidió a la población tomar precauciones ante las tormentas eléctricas y rachas de viento previstas para este miércoles, debido a que pudieran generar encharcamientos en zonas urbanas, caída de árboles y vallas espectaculares, por lo que reiteró estar atentos a los avisos y recomendaciones de las autoridades.

Protección Civil recordó que ante la presencia de lluvias con actividad eléctrica, se debe permanecer en un lugar seguro, no resguardarse debajo de árboles, alejarse de cercas, rejas o vallas metálicas, no tener contacto con el agua y no utilizar aparatos eléctricos.

