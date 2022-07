En Jacatepec denuncian violación a la Ley Agraria tras imposición del Comisariado Ejidal

–Señala inconforme que no se respetó el artículo 39 donde no se reconoce el nombramiento, ante falta de quorum y que se impongan a una persona del comité saliente.

Alex Morales

Santa María Jacatepec:- Tras el cambio de Presidente del Comisariado Ejidal en Santa María Jacatepec se generaron una serie de inconformidades por parte de varios ejidatarios quienes aseguran que esta decisión no fue acorde al reglamento, ya que presentaron una serie de irregularidades que decidió pasar por alto el propio Visitador Agrario del RAN.

Señala así Rodolfo Linares Hernández, uno de los ejidatarios inconformes, que el pasado 19 de junio se llevó a cabo una asamblea para nombrar el sustituto de Victor Garcia Fentanez quien dejó el cargo de Comisariado, sin embargo asegura que la designación no fue validada para los ejidatarios, ya que en primera no hubo suficientemente quorum y que García Fentánez decidió imponer a Juan Avendaño Fentánez suplente de su Secretaria, cuando el reglamento explica que le impide ser parte de la mesa directiva y nombrar a alguien que que apenas había terminado su cargo, violando así el artículo 19 en el Marco Legal de la Ley Agraria.

Dijo que en todo caso tuvo que haber dejado a su suplente, sin embargo prefirió imponer a alguien a modo como es el caso de Juan Avendaño para poder cubrir las irregularidades que pudo haber dejado durante estos 3 años que estuvo al frente de este núcleo rural.

Pese a los gritos y reclamos en contra del Visitador Agrario, por avalar esta imposición explicó que al final de la asamblea no fue notificado al nuevo Comisariado y tampoco se firmó el acta de acuerdo por lo que agregó que no cuenta con el nombramiento oficial, sin embargo añadió que están tratando de buscar firmas de los que no asistieron para presentarlos ante el RAN y así obtener el nombramiento.

De esta manera pide unidad a todos los ejidatarios para exigir una nueva asamblea donde pueda estar la mayoría de los 140 ejidatarios y de esta manera poder elegir democráticamente a quien los representará en los próximos 3 años.

Por último exhortó a todo los integrantes del ejido a que tengan en mano el libro de la Ley Agraria para que de esta manera no sean objetos de abusos de quienes por años han ostentado este cargo en este municipio cuenqueño.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario