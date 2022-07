Tengo fe y esperanza en que mis hijos estén vivos dice padre de hermanos migrantes de Usila

:: Desde el miércoles no tienen más información de Mariano y Bigaí, víctimas en un tráiler abandonado con migrantes en Texas; piden ayuda a los gobiernos estatal y federal.

Sergio Vázquez Herrera.

Tuxtepec, Oaxaca.- “Tengo fé y esperanza de que mis hijos estén vivos” comentó don Pioquinto Santiago Vicente, padre de los migrantes oaxaqueños abandonados en un tráiler en San Antonio Texas el pasado lunes.

“Mi fé está en Dios y yo al igual que su esposa y toda la familia seguimos con la esperanza de que sea una equivocación, que Mario siga con vida y regrese con nosotros, es difícil pues hasta ahora todo indica que Mariano es una de las víctimas mortales en ese tráiler que encontraron abandonado en Texas”.

Con la mirada triste, sentado en el patio de la casa en la que habitaba antes de partir hacia Estados Unidos el migrante Mariano Santiago Hipólito junto a su esposa Luz Estrella Cuevas Remolino, Don Pioquinto narra que antes de irse en busca del “sueño americano” sus hijos fueron a Usila a visitarlo, a despedirse de él a decirle que iban a trabajar y mandar el dinero a sus esposas e hijos para que vivieran mejor, pero uno ya no regresará vivo y el otro por lo que le han dicho está grave en un hospital.

Dice que él no entiende bien el español y tampoco estudió, que tiene nueve hijos, siete varones y dos mujeres, es un hombre que trabaja en el campo, no tiene recursos y sus ingresos son para la manutención de la familia.

“Esta fue la segunda vez que mis hijos, porque Mariano y Bigaí son hermanos, los dos son mis hijos, pero ahora no salió como esperaban”, apuntó don Pioquinto.

Señala que está triste pero también afirmó: “soy un hombre fuerte y da vergüenza llorar frente a la gente pero esto causa mucho dolor, perder dos hijos no es fácil”, apuntó con los ojos enrojecidos y a punto de salirse una lágrima.

“Hace unos meses me enfermé, es el corazón y Mariano fue el que estuvo conmigo, me llevó al médico y ese corazón hoy es el que hoy me duele pero de saber que probablemente ya no estará con nosotros”, asentó.

Don Pioquinto pide el apoyo al Gobierno para que los ayude, que los apoye para traer el cuerpo de su hijo a su localidad y así terminar con la incertidumbre que están padeciendo desde el pasado lunes que se enteraron de que sus hijos formaban parte del grupo de migrantes que fueron encontrados abandonados en la caja de un tráiler en San Antonio Texas.

Así también, en plática con Luz Estrella Estrella Cuevas Remolino, esposa de Mariano Santiago Hipólito quien se dice murió en ese tráiler, dice que hasta el momento no han recibido alguna información, que desde el miércoles ninguna autoridad o dependencia le ha dado mayor información ni se han comunicado con ella.

Expuso que quizás hoy por la tarde a mañana sepa algo más ya que el Diputado Ángel Domínguez estaba viajando a San Antonio para ver la situación en cuanto a Mariano, Begaí y las demás víctimas oaxaqueños que iban en el tráiler.

Comentarios

