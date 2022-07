“Me dijo que solo serían dos años, pero ya no lo volveré a ver con vida”, viuda de migrante oaxaqueño fallecido

-Dos de los cinco migrantes de origen oaxaqueño era un par de hermanos indígenas de San Felipe Usila, en la Cuenca, uno de ellos falleció y otro fue hospitalizado de gravedad.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- “Se fue porque quería lo mejor para nosotros, yo no quería que se fuera y antes de partir me dijo: solo serán dos años. Que iba a regresar para volver a estar juntos, contesté que serían dos años que se me harían eternos y ahora ya no lo volveré a ver con vida”, expresa entre el llanto Luz Estrella, viuda de migrante oaxaqueño fallecido en el tráiler en San Antonio Texas, Estados Unidos.

Las identidades de los hermanos Mariano y Bigaí Santiago Hipólito originarios de San Felipe Usila, fueron indagadas y confirmadas por procedimientos que la misma familia realizó a través de otro de sus hermanos que vive en la frontera de México.

Mariano falleció dentro de la unidad, mientras que Bigaí se encuentra grave, hospitalizado en San Antonio Texas.

Desde el primer momento que se enteraron del suceso, y luego que se difundió que había migrantes de origen mexicano, entre ellos oaxaqueños, la familia se desesperó por saber si en la unidad viajaban los hermanos Santiago Hipólito.

Luz Estrella Cuevas apuntó que el miércoles recibió la noticia de la presunta muerte de su esposo Mariano, misma que el jueves por la mañana fue confirmada.

Por su parte, María Antonia Tomás Morales señaló que su marido Bigaí Santiago Hipólito lo reportan grave en un hospital de San Antonio y solo espera su pronta recuperación para volver a verlo.

Mariano deja una esposa desesperada y dos hijos, de dos y tres años de edad.

Estrella, con lágrimas en los ojos expresa que Mariano le deja un gran vacío, dos hermosos hijos, el privilegio de haberle enseñado a amar, a saber, lo que era el amor.

“No era perfecto, pero siempre buscó que estuviéramos bien, para su familia, que estuviéramos bien, se fue porque quería lo mejor para nosotros, yo no quería que se fuera y antes de partir me dijo: solo serán dos años, que iba a regresar para volver a estar juntos, contesté que serían dos años que se me harían eternos y ahora ya no lo volveré a ver con vida”.

Con la angustia reflejada, incertidumbre en sus miradas y deseando que todo sea una pesadilla, cuentan que los dos eran albañiles, pero decidieron ir en busca del sueño americano ante la falta de trabajo en Tuxtepec, donde radicaban.

Pues como miles de mexicanos, lo único que querían era una mejor vida para sus familias y el 18 de junio salieron hacia los Estados Unidos.

Afirman que en pláticas telefónicas que tenían con ellos les dijeron que ya dos veces en su intento por cruzar la frontera, habían sido detenidos por migración y repatriados a territorio mexicano. Pero decidieron darse otra oportunidad. La última.

La última vez que tuvieron contacto con ellos fue el pasado sábado, desde ese día ya no supieron más hasta el lunes que vieron las noticias del tráiler, sin imaginar que sus esposos iban en él.

Ese mismo día les habló un cuñado de ellas que vive en Ciudad Juárez y en ese momento comenzó el calvario, investigaron, el cuñado se comunicó con el Consulado y de acuerdo a lo encontrado entre las pertenencias que portaban constataron que ellos iban en ese vehículo.

Les solicitaron información de ellos, entre ellas algo que los distinguiera, Mariano tenía una cicatriz en la mano, una en la cadera y otra en la cabeza, además las huellas digitales que le tomaron en una de las detenciones de migración y coincidieron, así confirmaron su muerte, la mañana de este lunes.

De Bigaí lo único que han podido indagar es que está en un hospital en donde lo reportan delicado de salud.

Antonia y Luz Estrella desean estar con ellos, viajar hasta San Antonio Texas, una para acompañar a su esposo en el hospital y la otra para regresar con el cuerpo repatriado de quien fuera su compañero de vida, pero no tienen el recurso para poder ir.

Hoy piden el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales para regresar los restos de Mariano y poder estar más al pendiente o ir a ver a Bigaí, pero no lo han conseguido.

Los familiares de las víctimas ya tuvieron contacto con Aída Ruíz del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. quien se comprometió a apoyarlos en lo que se requiera, así como con Luis López Reséndiz de la organización “El Cielo” de Texas.

Pero ante el desamparo de sus esposos, ahora también piden la de la ciudadanía pues repatriar un cuerpo tiene un costo que va de los cinco a los siete mil dólares y del hospitalizado, no saben que tiempo tendrá que estar internado. Pues no tienen certeza de que la totalidad del traslado sea cubierto por el gobierno.

En total viajaban unas 67 personas, 48 de ellos fueron encontrados sin vida, pero el saldó subió a 53 en las horas siguientes.

Esta tragedia también la están viviendo familias de varios países, pues al menos 27 de los fallecidos son mexicanos, 14 hondureños, siete guatemaltecos y dos salvadoreños.

