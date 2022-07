Sin reparar en su totalidad, áreas del Hospital de Tuxtepec, afectadas por las lluvias

-Solo se reparó el área de choque y covid

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Delegado del Hospital General de Tuxtepec, Marco Antonio Hernández, dijo que hay áreas que no han sido atendidas, luego de que resultaran afectadas por las lluvias de la semana pasada, por lo que hizo un llamado a las autoridades para atenderlas y no poner en riesgo al personal y pacientes.

Explicó que tras dar a conocer la situación en la que se encontraban las áreas de choque, covid, terapia intensiva, tococirugía y otras más, personal de Infraestructura de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) arribó al hospital con cinco cubetas de impermeabilizantes, así como una malla que se coloca en las grietas, comprometiéndose en regresar el lunes, debido a que la loza seguía mojada y no podían trabajar ese día.

Sin embargo, no llegaron, por lo que exigieron a los directivos del hospital atender por lo menos las áreas más importantes como covid y choque, y de no hacerlo no las iban a abrir hasta que atendieran los problemas, por lo que las autoridades del hospital optaron por buscar los recursos y así rehabilitar el techo de estos dos espacios.

Pero, señaló, que aún están pendientes reparar otras áreas como son cirugía, tococirugía, la sala 2 de ginecología, “hay áreas que se gotean”, y a pesar de esto, así están trabajando.

El Delegado Sindical, llamó a las autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca para que rehabilite todas las zonas con daños, ya que ponen en riesgo a los trabajadores y a los pacientes.

