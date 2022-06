Habitantes de San Jacinto Amilpas piden solución a colapso de drenaje

-Señalaron que por esta situación el arroyo que pasa por la colonia Jardines de la Primavera, se desborda constantemente.

Mario Romero/Jorge Acevedo

San Jacinto Amilpas, Oaxaca.- Este miércoles vecinos de la colonia Jardines de la Primavera del municipio de San Jacinto Amilpas, protestaron para exigir Al Gobierno del Estado, a SAPAO y al gobierno municipal, que se resuelva el problema que prevalece en el arroyo que pasa por esa colonia, ya que seguido se desborda y afecta a quienes viven en esa zona.

Uno de los vecinos comentó que a ese arroyo, llegan descargas de la red de drenaje, el cual se encuentra colapsado, por ello piden a SAPAO que haga los trabajos correspondientes para solucionar ese problema, señaló que el Gobierno del Estado tiene conocimiento de la situación, por lo que exigen que se atienda de manera inmediata, ya que esta situación puede provocar problemas de salud en los niños y adultos mayores principalmente.

Añadió que le han pedido al Gobierno de San Jacinto Amillpas que también hagan algo para desazolvar el arroyo, ya que cada 15 días se desborda, provocando afectaciones a los vecinos, sin embargo ante la falta de atención a sus demandas, los habitantes se organizaron para bloquear la carretera 190, dicha acción la llevarían a cabo este jueves, por lo que las autoridades enviaron una brigada para desazolvar el arroyo.

Finalmente dijo que desafortunadamente se tiene que amagar con marchas o bloqueos, ya que las autoridades no atienden y solucionan los problemas de la población, como ejemplo refirió que si no hubieran amagado con un bloqueo, no se estaría atendiendo el problema, cabe mencionar que el olor de las aguas negras es muy fuerte y desagradable.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario