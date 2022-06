Incrementa asistencia de sexoservidoras a consultas médicas tras operativos a bares y cantinas en Tuxtepec

-El reducido número de inspectores del área de Medicina y Control Sanitario, limita operativos o revisiones de manera más frecuente.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Serafín Arreortúa Medina, encargado del departamento de Medicina y Control Sanitario en Tuxtepec, señaló que ésta área carece de supervisores, por lo que no pueden realizar de manera constante las supervisiones en bares y cantinas del municipio.

Además, dio a conocer que tras los operativos realizados se ha ido incrementando sobre todo, el número de sexoservidoras que acuden a revisión a darse de alta para tener en orden su Tarjeta de Control Sanitario.

Señaló que en lo que va del año se han realizado tres supervisiones, la primera hace tres meses y en ese lapso aumentó el número de revisiones y altas de trabajadoras y trabajadores de bares y cantinas, se suspendieron dos meses y recayó la asistencia de Control Sanitario y con el último operativo volvió a incrementarse el número de empleados de antros que acuden a control.

Dijo que hasta ahora no cuentan con supervisores para realizar las supervisiones y las que se han efectuado han sido junto con las direcciones de Comercio, Ingresos y Policía Municipal, con la intención de no solamente detectar a trabajadoras y trabajadores que no estén dados de alta, sino también investigar otras situaciones que no son propias del área de Control Sanitario.

Serafín Arreortúa Medina, detalló que las detecciones, consultas de primera vez, revisiones y a partir de hace dos semanas tuvo un repunte de usuarias y espera que así continúe durante las próximas semanas.

Aseveró que si bien estas acciones tienen que ver con las áreas ya mencionadas, espera contar pronto con los supervisores para poder hacer estos operativos y chequeos de manera más continúa.

Hizo el llamado a dueños y encargados se los giros negros para que envíen a sus empleadas y empleados a darse de alta y a que cumplan con los estudios que se les practican para verificar que estén bien de salud y en condiciones de prestar sus servicios sin ningún problema y, para que ellos tengan todo en orden y no sean abjeto de sanciones o multas.

El responsable de Medicina y Control Sanitario del Municipio de Tuxtepec, abundó que en el caso de que alguna sexoservidora o trabajador de algún bar o de una cantina sea detectado con alguna enfermedad, se canaliza a la instancia correspondiente del Sector Salud o se les brinda tratamiento si se trata de algún padecimiento que no tenga que ser reportado a la Jurisdicción Sanitaria. Afirmó que han sido pocos los casos encontrados de enfermedades de transmisión sexual.

Para terminar, Serafín Arreortúa Medina expuso que en enero tenían registrado un padrón de aproximadamente 80 sexoservidoras y trabajadores de antros y actualmente cuentan ya con 130, aunque reconoció que no todas y todos acuden a sus revisiones.

