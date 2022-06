Demandan a Conagua que cumpla con desazolve en Valle Nacional; van más de cuatro años de atraso

-Señaló el ex agente que a más de 4 años que existe este compromiso, ya es hora de que la Federación los tome en serio.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Continúa la preocupación y molestia para los habitantes de la Comunidad de “Tres Marías” en Valle Nacional, ante la falta de atención de la CONAGUA, que ya se había comprometido con el proyecto de desazolve del río y con el muro de contención para proteger a los pobladores de los embates de la naturaleza.

Por su parte Agustín Valido López ex agente de Policía en el periodo del 2018, dijo no entender porque la Federación no ha logrado aplicar ese recurso siendo que desde esa fecha ya tenían destinado los recursos a través del FONDEN, que tuvo que entregárselo a Hacienda ante la desaparición de este, lo cual aseguró que sólo les están dando vueltas ya que en ese momento eran 12 millones de pesos los que ya habían sido destinados para atender este problema.

Comentó que los años pasan y no se puede destrabar este recurso y aún a pesar de que este año la CONAGUA ya se había comprometido con este proyecto, dijo que es la hora que no han cumplido y con la llegada de las lluvias, ve complicado que este año arranque la obra, por lo que considera que es un año más de promesas incumplidas por parte de la Federación para la protección de más de un ciento de habitantes.

Añadió que en lo que respecta al recurso municipal, este será para construir “gaviones” que ayuden al soporte del muro durante esta temporada, sin embargo ve que esto es una solución temporal ya que la construcción de 100 gaviones para nada va a solucionar este problema.

De esta manera, espera que las autoridades correspondientes tomen en serio este caso, pues comentó que ya son muchos años de esperar respuesta del Gobierno Federal sin que hasta el momento, exista garantía de que se vaya hacer algún día, mientras los habitantes de Tres Marías tendrían que seguir a la sombra de lo que les depara en los próximos meses que vienen más fuertes las lluvias.

