Exceso de confianza para habitar zonas de riesgo, constante problemática en Tuxtepec

-Sería difícil y muy costoso construir un muro de protección en la Víctor Bravo, lo indicado es que se reubiquen, señala el alcalde.

-Mala planeación de drenajes sanitarios y pluviales, causantes de inundaciones y afectaciones en hogares.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza señaló que el exceso de confianza y la mala planeación en la construcción de líneas de drenaje son el resultado de los problemas que se presentaron el martes por el exceso de lluvia que cayó sobre la ciudad.

En el caso del derrumbe en la colonia Víctor Bravo Ahuja que puso en peligro la vida de una familia, apuntó que ese es el resultado del exceso de confianza que tienen los ciudadanos que creen que no va a pasar nada malo, que no hay riesgo al construir una casa a orillas del río.

Apuntó que la casa afectada se construyó en los límites del río y colinda con la salida de un drenaje pluvial y, el exceso de agua ablandó la tierra y esto ocasionó el derrumbe.

Molina Espinoza dijo que en esa parte va a ser difícil y sería muy costoso construir un muro de contención para proteger esa área, lo que se tendría que ver es la reubicación de estas familias porque es un riesgo construir a la margen del río en áreas que son federales.

“Esas familias en riesgo no pueden seguir viviendo ahí, si el gobierno tiene que hacer algo con gusto se hará, de hecho es una de las tareas del Instituto Municipal de Planeación y lo que seguirá es hacer el Atlas de Riesgos, para identificar todas esas áreas donde la gente se ha asentado y de alguna manera, pudiesen tener algún problema”.

Señaló que quienes habitan en áreas federales no pueden reclamar alguna indemnización al gobierno, ya que no pueden justificar los derechos por habitar ahí. “No me aparto de que tienen una necesidad y es por eso que viven ahí”, asentó.

En cuanto a los problemas de inundaciones y problemas en algunos hogares en donde el agua se les regresaba por los baños u otras instalaciones conectadas al drenaje sanitario, aseveró que algunas partes ya las tenían identificadas pero otras no, señaló que es el resultado de las malas condiciones en que se encuentra la red de drenaje sanitario y en algunos puntos, porque no existe el drenaje pluvial.

Expuso que se han cometido una serie de errores desde el gobierno en otras administraciones que por resolver el problema de inundaciones, construyeron drenajes pluviales y los conectaron al drenaje sanitario, éstos últimos son de tubería no muy grande porque lo que conducen son líquidos provenientes de los hogares y es muy diferente a la cantidad de lluvia que cayó el martes que, cuando se mezcló en una misma tubería la saturó no permitiendo la salida del agua provocando que se regresara a las casas.

“Eso tenemos que irlo arreglando poco a poco, lo principal de todas las obras de drenaje pluvial que se construyan en este gobierno serán independientes al drenaje sanitario”, abundó el alcalde.

Irineo Molina Espinoza indicó que los puntos afectados por los drenajes con la lluvia del martes ya se están atendiendo, cuadrillas de Servicios Básicos trabajan en la rehabilitación del drenaje sanitario en la colonia Hidalgo en donde aparte se tiene que construir a través de Obras Públicas una red de drenaje pluvial, porque ahí año con año presentan problemas de inundaciones debido a que se han hecho obras en etapas y no cuidaron los niveles y, el agua no fluye de manera natural sino que se regresa, concluyó el edil.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario