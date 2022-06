Por violencia y violaciones contra menores, la Cuenca es “Foco rojo” : Comisión de DH Mahatma Gandhi

-Propone la Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi incluir la educación y reproducción sexual en escuelas.

-Iniciarán actividades para la promoción de los derechos humanos.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Tuxtepec “Mahatma Gandhi”, Marie Claire Chávez Martínez, dijo que de enero a la fecha han recibido 22 casos de violaciones a los Derechos Humanos contra las mujeres, niñas, niños y adultos mayores, incluyendo violaciones sexuales a menores de edad, sin incluir los que registra la Fiscalía, lo que alerta que esta región de la Cuenca del Papaloapan es un “foco rojo”.

Dijo que las violaciones son un problema público, dado que según estadísticas oficiales se presentaron a nivel nacional 340 mil nacimientos de partos de niñas menores de 19 años.

Además de que el 50% de las personas en su primera relación sexual, no utilizan ningún método anticonceptivo, porque existe un gran desconocimiento y además de los embarazos no deseados o a temprana edad, se exponen a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual.

Dijo que hoy se trata de prevenir y esto, solo se puede evitar atacando las causas que la provocan.

Mencionó que es por ello que llevaron a cabo un análisis sobre qué es lo que está generando los problemas de violencia y en base a ello, pondrán en marcha actividades para disminuir y erradicar la violencia y la violación de los Derechos Humanos en dos sectores que son los más afectados: las mujeres y los niños.

Estas consistirán en la implementación de un taller de Derechos Reproductivos sexuales para niños, jóvenes y adultos mayores, en coordinación con mujeres de manera independiente, lo que quieren es que sea una acción social y para ello, buscan alianzas para que las niñas y las adolescentes tengan información sobre su cuerpo, la prevención del abuso sexual y a las mujeres adultas transmitirles estos conocimientos para prevenir embarazos no deseados y violaciones.

Mencionó que a la par, iniciarán una campaña sobre temas reproductivos y sexuales porque se habla mucho de los derechos, pero no se conocen.

Así también en el mes de agosto, comenzarán talleres didácticos en las escuelas como parte de la difusión de los derechos de las niñas y los niños.

Abundó que en días pasados estuvieron en la Cámara de Diputados en un Parlamento Juvenil, en el que presentaron una iniciativa para que se incluya en la currícula de nivel básico y básico superior los temas de educación reproductiva y sexual.

Esto porque en los estudios de campo que han realizado, han detectado que niñas, niños y adolescentes no reciben esta información en sus hogares porque los padres no saben cómo hacerlo y, el único lugar en que se puede ofrecer es la escuela.

Abundó que en Oaxaca y de manera particular en la región de la Cuenca del Papaloapan, se tiene un alto índice de embarazos de adolescentes y de menores, que desencadenan en otros tipos de problemas sociales como la pobreza, marginación, deserción escolar y todo eso conlleva a que las mujeres pierdan autonomía, porque al tener un hijo no pueden continuar en ese proceso de cumplir las metas que tenían trazadas y no se quiere que lleguen a la Comisión como víctimas, concluyó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”.

