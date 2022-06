Inicia Comité de Víctimas movilizaciones por masacre en Nochixtlán en 2016

En la capital colocaron un monumento en la Alameda de León y bloquean la supercarretera Oaxaca-México.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este sábado el Comité de Víctimas (COVIc) colocó un monumento en la Alameda de León, en memoria de las personas que perdieron la vida en el desalojo que ordenó el Gobierno Federal y Estatal el 19 de junio de 2016, cuando protestaban en contra de la Reforma Educativa promulgada por el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

En aquella ocasión perdieron la vida 8 personas y alrededor de 100 más resultaron heridos, por ello el Comité de Víctimas 19 de junio, decidió colocar el monumento, en una de las plazas públicas más importantes de la ciudad de Oaxaca de Juárez, ya que hasta el momento no se han detenido a los autores intelectuales, entre los que se encuentran el Ex Gobernador Gabino Cué Monteagudo y el ex mandatario nacional Enrique Peña Nieto.

Otra de las acciones emprendidas por el COVIC, es un bloqueo en la supercarretera Oaxaca-México a la altura de Asunción Nochixtlán, en dicho bloqueo participa la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes también exigen la detención de Cué Monteagudo y Peña Nieto.

