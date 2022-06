Otra bronca más para el Hospital Civil de Oaxaca, adeudan 10 mdp a proveedores

-Proveedores de productos básicos amagan con suspender suministro, sino liquidan adeudo la próxima semana.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un problema más sale a relucir en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, ahora son proveedores de productos básicos, quienes denuncian que los Servicios de Salud de Oaxaca les adeuda alrededor de 10 millones de pesos, señalaron que en caso de que no se les liquide el adeudo la próxima semana, suspenderán el suministro de productos al nosocomio.

Los proveedores precisaron que lo único que les piden es que el Gobierno del Estado les liquide el adeudo que tiene con ellos, ya que es un dinero que es de ellos, pues suministraron sus productos a pesar de que no se les ha pagado, sin embargo necesitan el pago para seguir comprando productos para venderlos, por ello es que amagan con suspender la provisión, a menos que el adeudo sea liquidado en los próximos días.

Además calificaron de inepto al Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, ya que en su sexenio no pudo gobernar un estado como Oaxaca, que su paso en la entidad será sin pena ni gloria, incluso dijeron que si no pudo con Oaxaca, no va a poder gobernar México, esto debido a que el mandatario oaxaqueño levantó la mano para buscar una candidatura para el 2024.

Finalmente dijeron que este gobierno será recordado como uno de los peores, sobre todo porque trajo personas del Estado de México para gobernar, cuando hay oaxaqueños y oaxaqueñas capaces de ocupar una Secretaría, que conocen la entidad y sus necesidades.

