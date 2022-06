Trabajadores del Hospital Civil de Oaxaca, exhiben mal estado de camillas y ambulancias

-Denuncian que a las ambulancias desde hace un año no les dan mantenimiento, las camillas están en mal estado y no hay lavadoras ni secadoras

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Trabajadores sindicalizados del Hospital Civil Aurelio Valdivieso, llevan a cabo una jornada de protesta, para denunciar diversas carencias que existen en el nosocomio y que tienen varios años que no han sido subsanadas, por ello este martes bloquearon varias calles aledañas al nosocomio en la capital oaxaqueña.

Julio César Velásquez, quien es trabajador del Hospital Civil, denunció que los choferes de las ambulancias no cuentan con un seguro de vida y lo mismo sucede con los pacientes que son trasladados a otros hospitales de la entidad o a otros estados del país, esta situación dijo uno de los manifestantes, los deja en una situación vulnerable en caso de sufrir algún accidente, además refirió que las ambulancias no han recibido mantenimiento desde hace un año aproximadamente.

Otros servicios que también tienen demandas son el de camilleros, biomédica y lavandería, de esta última, indicó que el hospital no cuenta con lavadoras ni secadoras para el lavado de la ropa de camas y de la que usan los pacientes, a todas estas demandas dijo, no han recibido respuesta por parte de la dirección del Hospital.

Aclaró que a pesar de no tener respuesta por parte de las autoridades, no tienen pensado cerrar el hospital, por ello continúan dando el servicio, ya que los pacientes no tienen la culpa de lo que sucede al interior del nosocomio, aunque su trabajo lo realizan bajo protesta, debido a las condiciones en que se encuentran las ambulancias y la falta de equipo para desempeñar mejor su labor.

Agregó que hace varios meses tuvieron una mesa de diálogo con la titular de los Servicios de Salud de Oaxaca Virginia Sánchez Ríos, quien se comprometió a dar mantenimiento a las ambulancias, sin embargo esto no sucedió, por ello es que decidieron manifestarse y colgar la ropa de cama en las calles, para dar a conocer a la población las condiciones en que desempeñan su labor.

Además de la ropa, también sacaron las camillas para que la gente vea el estado en que se encuentran, lo mismo hicieron con las ambulancias, esto con el objetivo de que la población también ejerza presión y se de una solución a sus demandas, ya que con esas herramientas y en mal estado, es como están atendiendo a los pacientes.

