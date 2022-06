Solicitará Irineo Molina a SCT estudio del Puente vehicular San Bartolo

-Posteriormente solicitará a las instancias correspondientes el proyecto de construcción.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, señaló que solicitarán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que realice el estudio del Puente vehicular de San Bartolo, debido a que está en mal estado.

Explicó que es necesario un puente nuevo, ya que en la supervisión que hizo la SCT se ve que hay un daño, por lo que le solicitarán que financie el estudio, el cual cuesto alrededor de 2 millones de pesos.

Para este estudio, se tiene que hacer mecánica de suelo, en el río “es un estudio completo y pensar en su construcción”, agregó además de que hay una buena comunicación con el ejido de San Bartolo y con la autoridad auxiliar, hay quienes coinciden en que se tiene que hacer lo propio porque saben que no está en buenas condiciones.

Insistirán, agregó para que el estudio se tenga y el siguiente año se tenga un proyecto, “ojalá que nos toque a nosotros, lo complicado es el cierre del gobierno del Presidente López Obrador, él ya prometió que en el último año, en el 2024 no va a hacer obras, tenemos que avanzar”, puntualizó.

Este puente que comunica no solo a San Bartolo con la cabecera, si no a otras comunidades y municipios, no ha tenido un mantenimiento desde que fue inaugurado en la administración de Diego Pacheco, además de los daños en la estructura, una de las banquetas colapsó, por lo que esa parte fue cerrada.

