Clama San Mateo Piñas traslado aéreo de víveres colectados por familiares en la capital

-Denunciaron que el Presidente Municipal no despacha en la población y los ha dejado abandonados.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de San Mateo Piñas, piden apoyo del Gobierno Federal y Estatal, para trasladar las cinco toneladas de víveres que han recolectado, ya que el helicóptero del Gobierno de Oaxaca solo tiene capacidad para media tonelada.

Señalaron que por los deslaves provocados por el huracán, hacen más difícil el traslado, de ahí la exigencia a las autoridades para que se puedan trasladar esos víveres y sean entregados a las familias que resultaron afectadas, y es que San Mateo Piñas, fue uno de los municipios más afectados por el paso del huracán Agatha.

En conferencia de prensa denunciaron que el Presidente Municipal no está despachando en la comunidad, sino que lo hace desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, por ello piden al Gobierno Federal y Estatal, que los recursos que se destinen para la atención de los damnificados no se los entreguen al edil.

Agregaron que son los mismos habitantes, quienes han estado haciendo el recuento de los daños y tomando imágenes de las afectaciones, lo cual tiene muy molestos a los habitantes de San Mateo Piñas, de ahí la petición a las autoridades para que no le entreguen recursos para reparar los daños.

Lo que necesitan de manera urgente gasolina y diésel para las máquinas, así como médicos y medicinas para atender a los damnificados, dijeron que los doctores que llegan a la cabecera municipal no cuentan con transporte para trasladarse a otras comunidades en dónde también se requiere de sus servicios.

Con relación a la gasolina y diésel, mencionaron que la ocupan para las motosierras con las que se están liberando los caminos, así como para las plantas solares, ya que no cuentan con el suministro de energía eléctrica, además refieren que las despensas que ha entregado la SEDENA no son suficientes, debido a que muchas familias perdieron todo, asimismo mencionaron que algunas personas tienen que hacer sopa únicamente con agua, ya que no cuentan con ingredientes como el tomate.

