Productores de café de Pluma Hidalgo piden ayuda al Gobierno del Estado por afectaciones de Ágatha

-Piden que se haga un censo real de las afectaciones, ya que los apoyos llegan a la cabecera municipal, pero no a quienes viven en las zonas altas de la montaña

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Productores de café del municipio de Pluma Hidalgo, pidieron al Gobierno del Estado que los apoyen, ya que sus cultivos fueron afectados por el paso del Huracán Ágatha, señalaron que la entrega de láminas y despensas sí ayuda, pero no se atienden las afectaciones al campo.

El representante de la “Finca independencia” Raúl Navarro, pidió que las autoridades del Gobierno del Estado en verdad hagan una supervisión física y con ello se tenga un censo real de las afectaciones en los cultivos de café, ya que los apoyos están llegando a la cabecera municipal y no a quienes viven en las zonas altas.

Refirió que al tener un censo real, no se repetirá lo que sucedió con el Huracán Paulina, ya que al no contar con un registro de las afectaciones de aquel entonces, no llegaron los apoyos a los productores, pues en estos casos solo se verifican los daños a viviendas, haciendo que las autoridaes solo entreguen láminas y despensas.

Raúl Navarro comentó que uno de los caminos está bloqueado por derrumbes, situación que provoca que el traslado que se hacen en 45 minutos, ahora lo hagan hasta en 3 horas, de ahí la exigencia de que las autoridades atiendas estas afectaciones.

