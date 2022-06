Piden ayuda para damnificados por huracán Agatha en San Andrés Lovene

-Autoridades de Lovene dijeron que tuvieron que caminar más de 15 horas para poder salir de la comunidad y pedir ayuda.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Autoridades comunitarias de la Sierra Sur, denunciaron la nula atención de parte del Gobierno del Estado para apoyar a los damnificados por el Huracán Agatha, señalaron que la ayuda humanitaria que se ha enviado desde diversos centros de acopio, no es suficiente para atender las necesidades de los afectados.

El Agente Municipal de San Andrés Lovene Atenógenes Miguel Ruiz, comentó que necesitan víveres, alimentos y que se restablezca la comunicación carretera, ya que el camino se encuentra bloqueado por algunos deslaves, lo cual ha provocado que varias personas tengan que salir caminando de la población para buscar ayuda.

Refirió que salieron desde el viernes a la seis de la mañana, llegando a Santa María Huatulco a la media noche, además dijo que el sábado y el domingo no recibieron atención de parte de las autoridades, quienes les dijeron que serían atendidos hasta el miércoles, respuesta que no les pareció, ya que a San Andrés Lovene no ha recibido atención del Gobierno del Estado.

Por su parte el Secretario Municipal de San Andrés Lovene Baltazar Pacheco Suárez, explicó que las afectaciones que provocó el Huracán Agatha son similares a las que provocó el Huracán Paulina, señaló que en la comunidad no tienen nada para darle de comer a las familias afectadas, por ello tuvieron que salir para pedir ayuda.

Asimismo pidieron al Gobierno del Estado que les facilite un helicóptero, para poder llevar víveres que han logrado juntar, gracias a las donaciones que les han hecho, es por estas razones que exigen al Gobierno Federal y Estatal, que visiten esta zona afectada, para que puedan recibir ayuda.

