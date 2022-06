Pide presidenta de la Catarino Torres le entreguen documentos para constancias de posesión de 200 personas

–Se presentaron en oficinas CORETURO de Tuxtepec.

-Son documentos oficiales que no pueden salir de la dependencia; son personales y solo se dan a la persona beneficiada: Rosa Isela Saldaña.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Alrededor de una veintena de habitantes de la colonia Catarino Torres Pereda se presentaron en las oficinas de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca (CORETURO), para solicitar la entrega de las constancias de posesión de sus predios.

La responsable de la dependencia hizo del conocimiento a quienes llegaron a la dependencia del porqué aún no les han entregado los documentos, destacando que hay tiempos que se deben esperar.

Marcela Alviter Francisco, Presidenta de ese asentamiento humano señaló que su presencia junto con algunos habitantes de la mencionada colonia era para pedir a la responsable de esa dependencia le entregara la documentación de quienes aún no han recibido sus constancias de posesión que son aproximadamente 200 personas entre las que ya hicieron el pago de 3 mil 600 pesos para hacer el trámite.

Por su parte, Rosa Isela Saldaña Rojo, Delegada de Coreturo en Tuxtepec, informó que no hubo la mencionada toma de la dependencia y les explicó a quienes llegaron a dicho lugar que la documentación que estaban solicitando no podía salir de la oficina ya que es oficial, además de que hay documentos con errores que se tienen que corregir y deben firmar los documentos, por lo que no podía dárselos a la presidenta de la colonia como ella pretendía se hiciera.

Señaló que hace unos meses hicieron algunos trámites para regularizar terrenos en esa colonia Catarino Torres en donde hicieron la entrega simbólica de una parte de los títulos de posesión, debido a la veda electoral, además de que el trámite lleva tiempo.

Mencionó que durante todo el día han atendido a las personas de ese asentamiento humano, para corregir los documentos con errores los firmen y CORETURO pueda continuar el trámite para que sus lotes sean regularizados y así poder entregarles sus constancias de posesión.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario