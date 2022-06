Gana abstencionismo en Oaxaca, solo participó el 38 por ciento de la ciudadanía

–Fue el estado con menor participación de los seis en dónde se eligió gobernador

Jorge Acevedo/Sergio Vásquez Herrera

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El estado de Oaxaca tuvo la más baja participación ciudadana de los últimos años, al registrar apenas el 38.02 por ciento, lo cual lo coloca como la entidad con menos participación de las seis entidades en dónde hubo elecciones para renovar gubernaturas.

El estado con mayor participación fue Tamaulipas con el 52.49 por ciento de participación, seguiro de Durango con el 49.90 por ciento, el estado de Hidalgo registró el 47.11 por ciento, Aguascalientes con el 45.99 por ciento, mientras que en Quintana Roo participó el 40.58 por ciento de la ciudadanía.

Estas cifras dejan mal parado al estado de Oaxaca, ya que esta entidad se considera un bastión de López Obrador y de Morena, ya que si bien es cierto Morena obtuvo el 49.78 por ciento de la votación, la participación ciudadana fue baja, lo que puede ser un reflejo de la apatía de la población en este proceso electoral.

Esta es una clara señal de que la gran mayoría de los ciudadanos no están muy convencidos, del trabajo del virtual Gobernador del estado de Oaxaca para los próximos seis años, pues de acuerdo a sus cálculos y palabras de los mismos integrantes de la estructura de este partido serían más de un millón de votos los que esperaban obtener en las urnas, sin embargo no fue ni la mitad los que lograron obtener este domingo 5 de junio.

Oaxaca es obradorista, cree en el Presidente de la República pero no confía en el trabajo que podría realizar Jara Cruz por Oaxaca, eso es una realidad que quedó comprobada en este proceso electoral, aunque también hay que decirlo, los candidatos y candidatas no permearon en el ánimo de los votantes y eso contribuyó a que Oaxaca registrara uno de los más altos índices de abstencionismo en los seis estados en donde se eligieron gobernadores.

Es de mencionar que el abstencionismo en las urnas se hizo presente desde temprana hora, la gente no llegó como en otras ocasiones a depositar su voto, esta fue una elección a “cuenta gotas” durante todo el día lo que llevó que al final de la jornada de las 5 mil 626 casillas que se intalaron, ya que en varias casillas, apenas y se contabilizaron 200 votos.

“A Oaxaca llegó el sol, el sol de la esperanza, el sol que terminará con la corrupción, el sol que no gobernará con un gobierno rico y un pueblo pobre, el sol que afirma traerá el desarrollo, el progreso a este estado que es uno de los más pobres del país, el sol que trabajará para que los oaxaqueños tengan una mejor calidad de vida desterrando las prácticas oscuras y que cumplirá con las consignas que rigen a Morena, no robar, no mentir y no traicionar, pero el domingo, muchos traicionaron a Salomón Jara Cruz al no ir a votar mientras que otros más si salieron pero a votar en su contra“.

La moneda está en el aire, en unos días más Salomón Jara será oficializado como Gobernador Electo de Oaxaca y en unos meses más será el Primer Mandatario de Oaxaca, pero ¿cumplirá todo lo que prometió?, ¿Será el Gobernante que quienes votaron por él esperan y cumplirá todas las expectativas que tienen para un nuevo gobierno?, el tiempo dará respuesta a estas interrogantes.

