Llama Diputada local Laura Estrada Mauro a votar, “viene una nueva etapa para Oaxaca”

-Confía en que la jornada se lleve en completa calma.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Al acudir a emitir su voto en el municipio de Tuxtepec, la Diputada Local Laura Estrada Mauro llamó a los ciudadanos a ejercer su derecho ya que “viene una nueva etapa para Oaxaca, nos va a ir muy bien a todos”.

A pesar de que no se instalaron unas casillas en todo el estado, puntualizó que esto es menos del 1% del total de las casillas, por lo que aseguró que esta jornada será muy buena para el estado de Oaxaca.

Así mismo, a pesar de que hubo atraso en la instalación de las casillas en Tuxtepec, dijo que esto no representa un problema y confía en que esta jornada se lleve en completa calma.

Pidió a los ciudadanos que salgan a votar “para que después no digan yo no participé y no elegí a mi gobernante, es el momento, es hora de que salgamos a votar todos, todos los ciudadanos de Tuxtepec y todo Oaxaca”.

