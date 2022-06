Inconclusas y parada la construcción de cuatro obras en el Tecnológico de la Cuenca

-Director no se explica en dónde invirtió el Gobierno del Estado el recurso para el laboratorio, pues es del Ejercicio 2016-2017.

-En camino una obra más, equipamiento e implementos agrícolas, con inversión aproximada de ocho millones de pesos.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Brigido Castrejón Sánchez, Director del Instituto Tecnológico de la Cuenca dio a conocer que existen cuatro obras inconclusas y parada su construcción y en el caso del laboratorio este ya debería estar concluído dado que es de una partida presupuestal del Ejercicio 2016-2017.

Dijo que las obras que construye el Gobierno del Estado a través del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) y cuya construcción está parada son: el laboratorio, la nueva sala de cómputo, el campo de fútbol y la pavimentación del camino a la posta.

Señaló que en el caso del laboratorio no se explica cómo es que no se ha concluído ya que se edifica con un recurso que se presupuestó en el ejercicio 2016-2017, no sabe cómo y en dónde lo aplicaron o si no les alcanzó el financiamiento para terminarla o que anomalías existieron en la aplicación del dinero.

Indicó que faltan muchos detalles, en los que calcula una inversión faltante de alrededor de cuatro millones de pesos.

Aseveró que hace dos semanas se reunió con el Director General del IOCIFED, Adolfo Maldonado quien se comprometió a buscar los recursos para que se termine la obra.

Apuntó que espera que el compromiso del Director General del IOCIFED se cumpla y este laboratorio quede concluído antes de que termine este semestre.

Brigido Castrejón Sánchez, Director del Instituto Tecnológico de la Cuenca, dijo también viene en camino una obras más para este plantel que consiste en el cercado de todos los espacios productivos del tecnológico, además de equipamiento para el laboratorio, la sala de cómputo e implementos agrícolas.

Detalló que este es un nuevo proyecto que tendrá una inversión superior a los nueve millones de pesos, mismos que ya tiene el Gobierno del Estado para que el IOCIFED surta los equipos y construya las cercas, concluyó.

