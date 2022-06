En riesgo de no instalar casillas en 44 localidades por afectaciones de Huracán Agatha en Oaxaca

-32 son del distrito de Pochutla y 12 del distrito de Miahuatlán. INE pide a Gobierno del Estado que resuelva conflictos en comunidades como San Juan Mazatlán Mixe, para instalar casillas.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Debido a las afectaciones que ha provocado el Huracán Agatha en varios municipios de la entidad, los paquetes electorales no se han podido entregar, ya que los accesos a las localidades están bloqueados, así lo dio a conocer la Consejera Presidenta del IEEPCO Elizabeth Sánchez González.

En conferencia de prensa en la sala del Consejo General del IEEPCO, Sánchez González dio a conocer que los municipios en dónde no se ha podido entregar la paquetería electoral son en Pluma Hidalgo, San Mateo Piñas, San Pedro Cafetitlán y Los Naranjos Esquipulas, todos estos municipios pertenecen al distrito local electoral de San Pedro Pochutla.

Refirió que son 32 los paquetes que continúan resguardados en bodegas, mismos que es posible no se entreguen, debido a que los caminos están bloqueados por las afectaciones del Huracán Agatha, sin embargo mencionó que las autoridades le informaron que probablemente el sábado se reaperturen los caminos, aunque los paquetes no se enviarán hasta no tener la confirmación.

Mientras que en el distrito de Miahuatlán, no se han entregado los paquetes en las localidades de: San Francisco Ozolotepec, San José Ozolotepec, San Juan Guivini, Santiago Lapaguía y San Andrés Lovene, mientras que del municipio de Candelaria Loxicha, no se han entregado en Santiago Xanica, Tierra Blanca Loxicha y El Recuerdo, en resumen son 32 casillas en el distrito de Pochutla y 12 de Miahuatlán.

En su intervención, el Delegado del INE en Oaxaca Edgar Humberto Arias Alba, pidió a las autoridades estatales y federales, que atiendan a las comunidades afectadas, ya que de acuerdo a reportes recibidos, hay varias que no han recibido ningún tipo de apoyo, en dónde mencionó es posible que la instalaciones de casillas no se de, debido a que la gente está más preocupada en atender las afectaciones que la elección.

Además pidió al Gobierno del Estado que intervenga para que se resuelvan los conflictos que prevalecen en varios puntos de la entidad, como el caso de San Juan Mazatlán Mixe, en dónde mantienen un bloqueo carretero, lo cual podría impedir la instalación de casillas, asimismo indicó que en días pasados en ese punto retuvieron a un CAE durante 3 días, y que fue liberado debido a la intervención de otros CAE´S y no de las autoridades.

